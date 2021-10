Rugby Lyons, il programma del weekend bianconero

Altro weekend di grande rugby per le nostre squadre, con in particolare un Sabato davvero di fuoco per le rappresentative seniores. Ecco gli appuntamenti del fine settimana.

In contemporanea alla prima squadra, tornerà in campo la formazione cadetta allenata da Davide Baracchi. Sul campo del Rugby Parma proverà a proseguire con profitto il cammino nel campionato di Serie C dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa. Calcio d’inizio alle ore 15,30.

Tornano in azione anche i ragazzi dell’Under 15, allenati da Rossi, Mozzani, Ghezzi e Bonomini, impegnati in un triangolare con Rugby Parma e Rugby Viadana nella mattinata di Domenica al Centro Sportivo Lagoverde di Parma. Tornano anche i Festival del settore propaganda, con le nostre Under 11 e Under 13 che ospiterà un torneo presso la Sede Lyons di via Rigolli domenica mattina.