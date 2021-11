Rugby Lyons, il programma del weekend bianconero. Prima squadra contro Colorno

Altra domenica di grande rugby per le squadre bianconere, che saranno impegnati su fronti molto importanti. In campo tutte le categorie dall’U15 ai seniores. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend Lyons.

Domenica torna il grande rugby del Peroni TOP10 al Beltrametti, con gli uomini di Garcia e Orlandi che ospiteranno l’HBS Colorno nella VII giornata di campionato. Sfida importantissima per i Leoni, che devono rialzare la testa dopo la brutta prestazione di Mogliano. Nell’ultimo turno casalingo i bianconeri hanno battuto i Campioni d’Italia di Rovigo Calcio d’inizio fissato per le 14 di domenica, con anche la diretta streaming della partita che andrà in onda sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963 e il Canale Youtube Sitav Rugby Lyons.

L’Under 19

Antipasto sul “Beltrametti 2” alle ore 12.00 con la formazione Under 19 di Bergamaschi e Paoletti che iniziano la seconda fase del campionato in un girone di ferro. L’obiettivo è entrare nella fase interregionale che inizierà a febbraio. Il percorso nel Girone Graduatoria parte contro il Bologna Rugby Club, squadra che unisce le società della città di Bologna. Calcio d’inizio alle ore 12,00.

L’Under 17

Prosegue il cammino nel campionato regionale della Under 17 di Dadati e Dimilito, che dopo la grande vittoria di domenica scorsa dovranno affrontare il Rugby Parma in trasferta. Le squadre sono appaiate in classifica, i giovani Leoni possono allungare e rilanciarsi al vertice del girone. Appuntamento per le 11,00 alla Cittadella del Rugby di Parma.

L’Under 15

Tornano in azione anche i ragazzi dell’Under 15, allenati da Rossi, Mozzani, Ghezzi e Bonomini, che ospiteranno presso la Sede Lyons di Via Rigolli i pari età del Rugby Colorno nella mattinata di Domenica.