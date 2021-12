Calcio dilettanti, il programma: scontro ad alta quota per l’Alsenese

Tornano in campo dopo lo stop dello scorso weekend causato dal maltempo le formazioni piacentine di Calcio dilettanti. Ecco, il programma completo dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Derby in Promozione tra Gotico Garibaldina e Vigolo Marchese, ma attenzione allo scontro ad alta quota Alsenese – Tonnotto San Secondo. Anche in Prima match al cardiopalma tra Carpaneto Chero e Zibello Polesine.

Eccellenza

Sfida complicata per l’Agazzanese che riceve in casa il Piccardo Traversetolo, formazione che occupa la quarta posizione in classifica. Dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Fidentina, il Nibbiano&Valtidone, invece, affronta il turno di riposo e ha la possibilità di riorganizzare le idee in vista del proseguo del campionato.

Cittadella Vis Modena – Arcetana

Colorno – Campagnola

Felino – Bibbiano San Polo

Fidentina – Salsomaggiore

Real Formigine – Modenese

Sanmichelese – Rolo

Promozione

Big match per l’Alsenese (terza) che affronta la seconda forza del campionato, ovvero il Tonnotto San Secondo. La Castellana Fontana guarderà con attenzione a questa sfida e non dovrà sbagliare lo scontro interno contro la Futura Fornovo Medesano per restare al comando ed eventualmente allungare. La Bobbiese è impegnata in casa contro la Polisportiva Il Cervo. Il Gotico Garibaldina affronta nel derby il Vigolo Marchese; infine, la Pontenurese ha un match agevole sulla carta contro la Langhiranese.

Carignano – Fiore Pallavicino

Viarolese – Noceto

Prima Categoria

La capolista Carpaneto Chero se la vede con una delle contendenti più insidiosa, vale a dire lo Zibello Polesine. La Sarmatese (seconda), invece, affronta il fanalino di coda Podenzano. La Borgonovese è impegnata contro il Vigolzone.

Pontolliese Gazzola – Rottofreno

Sannazzarese – Sporting Fiorenzuola

Spes Borgotrebbia – Ziano

Riposa il Fidenza.

Seconda Categoria

Il girone A è già fermo per la pausa. In campo solo San Filippo Neri – Gragnano per il recupero dell’undicesima giornata.

In campo, invece, il girone B. La capolista Vicofertile affronta il Montebello; la diretta inseguitrice Lugagnanese è ospite del Mezzani. Sfida di alta classifica e derby piacentino tra Corte e Virtus San Lorenzo.

Caorso – Salicetese

Arquatese – Scanderbeg

Fraore – Sissa

San Leo – Pro Villanova

Terza Categoria

Infine, la Pianellese incrocia il Gropparello. Il Cadeo è ospite della Primogenita; mentre, il Lyons Quarto sfida in casa il San Polo.

Bivio Volante – Gerbidosipa

Folgore – Farini Bettola

San Giorgio – Alseno

Vernasca – Travese

Virtus Piacenza – Fulgor Fiorenzuola 2-1.