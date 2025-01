Rugby – Lyons, ufficializzate le date del girone di ritorno del campionato di Serie A Elite

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha ufficializzato il calendario 2024/25 del girone di ritorno della Serie A Elite maschile, la massima divisione nazionale, che inizierà nel weekend del 25 e 26 gennaio, e deciderà le sorti del campionato. Per i Lyons, il giro di boa della stagione si terrà sabato 25 gennaio tra le mura del Beltrametti con la sfida ai Campioni d’Italia del Petrarca Padova, per poi recarsi a Reggio Emilia per la seconda giornata di ritorno.

Il secondo derby emiliano è in programma domenica 16 febbraio, quando i Leoni ospiteranno Colorno al Beltrametti dopo la sosta per la prima partita casalinga del Sei Nazioni per la nazionale azzurra. Seguiranno tre trasferte consecutive, dovute all’inversione di campo adottata per la sfida al Rovigo dovuta ai lavori presso lo Stadio Battaglini: in questa fase gli uomini di Urdaneta e Paoletti faranno visita a Viadana, Rovigo e Fiamme Oro, prima di tornare davanti al proprio pubblico domenica 30 marzo per affrontare il Mogliano. Il rush conclusivo di stagione vedrà le sfide in trasferta al Vicenza e il gran finale casalingo con la Lazio.

Girone di Ritorno Serie A Elite

I giornata

Sabato 25 gennaio 2025 – ore 14.00 – Stadio W. Beltrametti

Sitav Lyons v Petrara Rugby

II giornata

Domenica 2 febbraio 2025 – ore 14.30 – Stadio Mirabello

Valorugby Emilia vs Sitav Lyons

III giornata

Domenica 16 febbraio 2025 – ore 14.30 – Stadio W. Beltrametti

Sitav Lyons v HBS Colorno

IV giornata

Sabato 1 marzo 2025 – ore 14.30 – Stadio L. Zaffanella

Rugby Viadana v Sitav Lyons

V giornata

Domenica 9 marzo 2025 – ore 14.00 – Stadio M. Battaglini

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

VI giornata

Sabato 22 marzo 2025 – ore 14.30 – Stadio R Gamboni

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

VII giornata

Domenica 30 marzo 2025 – ore 14.30 – Stadio W. Beltrametti

Sitav Lyons v Mogliano Veneto Rugby

VIII giornata

Domenica 6 aprile 2025 – ore 15.30 – Rangers Arena

Rangers Vicenza v Sitav Lyons

IX giornata

26 aprile 2025 – ore 14.00 – Stadio W. Beltrametti

Sitav Lyons v Lazio Rugby 1927