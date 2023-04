La cura del bosco, “Forest Bathing”di Pasquetta

La Cura del bosco, associazione di promozione speciale, ha programmato per Pasquetta, lunedì 10 aprile, il “Forest Bath”, un vero e proprio viaggio di connessione con la natura.

Nella nostra provincia esistono aree verdi che fanno star bene, la natura è una grande alleata per l’uomo, come spesso documentato. La proposta è un vero e proprio “bagno di foresta”in un luogo speciale, dove la natura si è riappropriata dei suoi spazi.

La cura del bosco in un luogo speciale

Si tratta della ex Polveriera, oggi bonificata, di Rio Gandore, vicino ad Agazzano e sotto il Castello di Momeliano. ”Un’area bellissima, oltre 180 ettari circa di bosco lasciati a se stessi” – ha spiegato il presidente dell’Associazione, lo Psicologo Dott. Massimo Esposito – “un’occasione per conoscere questo luogo e per vedere come la natura si è ripresa il suo spazio”.

Un’area chiusa abitualmente che sarà a disposizione per l’occasione grazie alla sensibilità ambientale del Comune di Gazzola che ha concesso il libero ingresso.

La cura del bosco per conoscere il potere della natura

L’Associazione “La cura del bosco” non realizza escursioni o passeggiate, i componenti non sono guide ambientalistiche.

“Propone delle vere e proprie esperienze – ha spiegato ancora Massimo Esposito “che sono orientate a coltivare la nostra capacita di connessione con la natura che ci portano ad un benessere psicofisico”.

Curarsi con la natura

“Con il Forest Bathing, ci sono diversi studi scentifici, che dimostrano che si hanno effetti efficaci e misurabili sul piano della salute” – ha aggiunto Massimo Esposito – “ si ha un abbassamento della pressione sanguigna, un aumento dell’attività del sistema immunitario, una diminuzione dello stress, insomma la natura ci fa bene”.

Forest Bathing

Il “Forest Bathing” è una pratica nata in Giappone col nome di “Shinrin Yoku” ed è molto diffusa in alcuni Paesi dell’estremo Oriente, dove svolge un grande ruolo nella medicina preventiva . Questa attività che indirizza alla connessione profonda con la Foresta permette di equilibrare le nostre funzioni vitali.

La cura del bosco a Pasquetta

L’esperienza è condotta da guide qualificate che aiuteranno i partecipanti ad aprire i cinque sensi ad un’esperienza di gruppo.

Dalle dieci del mattino, fino alle quattro e mezzo del pomeriggio con pranzo al sacco, in una cornice particolarmente accogliente.

Fra casematte lasciate a se stesse ed eccentrici monumenti militari, la Foresta ed i tanti animali che ora ci vivono si stanno già riprendendo il loro spazio in un territorio fortificato fin dall’antichità.

Un territorio fatto di acqua, tranquillità, protetto dagli uomini e dalle auto.

Le Informazioni

Tutte le informazioni possono essere raccolte sul sito della Cura del bosco e inviando una e mail lasciando i propri dati per essere ricontattati.