Rugby, Serie B – Il Piacenza Rugby non supera il test Monferrato – AUDIO

Semaforo rosso per il Piacenza Rugby che esce sconfitto dal Beltrametti per 14 a 29 contro un Monferrato che ha messo in evidenza tutti i limiti di questa squadra.

Difficoltà a giocare in attacco – per i primi 20 minuti i biancorossi non sono mai entrati nella metà campo avversaria; problemi di disciplina – tre i cartellini gialli estratti dall’arbitro e biancorossi che complessivamente giocano in 14 per mezz’ora; difesa troppo generosa – in due partite casalinghe hanno subito 8 mete e incassato 64 punti.

PIACENZA RUGBY-MONFERRATO 14-29

PIACENZA: Negrello (16’st Trabacchi L.), Grandi (4’st Viani), Castagnoli, Crotti, Bertorello, Sardo,

Bacciocchi (1’st Trabacchi J.), Marazzi, Fornari (36’ Bonatti), Roda, Ben Khaled (35’st Bilal), Casali

Alb., Battini (1’st Rapone), Baccalini, Alberti A. (8’ Alberti M.). All. Grangetto.

ARBITRO: Zerbinato di Rovigo.

CARTELLINI: giallo al 33’ per Baccalini; al 20’st giallo per Marazzi; al 35’st giallo per Castagnoli.

MARCATORI: 9’ mt Hazizaj tr Carnino (0-7); 12’ cp Carnino (0-10); 16’ mt Grandi tr Negrello (7-10);

26’ mt Da Pavo tr Carnino (7-17); 37’ mt Shelqeti (7-22); secondo tempo: 8’ mt Marazzi

tr Trabacchi J. (14-22); 20’ mt punizione Monferrato (14-29).

Le parole di Alex Negrello, giocatore del Piacenza Rugby, al termine del match