Rugby – Weekend Lyons: l’Under 18 vuole tornare in vetta

Weekend di riposo per quasi tutti i Lyons, con le attività federali sospese per la partita della Nazionale al 6 Nazioni. Nonostante questo, un paio di partite importanti aspettano i bianconeri, andiamo subito a scoprirle

Sabato tornano in campo i Lyons della prima squadra, che affrontano il terzo turno di Serie A Elite Cup in casa contro il Colorno. Urdaneta e Paoletti guidano una formazione bianconera giovane e volenterosa, composta per gran parte da ragazzi cresciuti nel vivaio che vorranno onorare la maglia fino alla fine. Appuntamento sabato 9 marzo alle ore 13.30 allo Stadio Walter Beltrametti, con ingresso libero.

Torna in campo anche l’Under 18, con l’obiettivo di tornare subito a vincere dopo la prima sconfitta stagionale patita settimana scorsa. Di fronte ai Leoni ci sarà un altro avversario ostico, il Bologna Rugby capace di fermare i bianconeri sul pareggio all’andata. Appuntamento domenica sul “Beltrameti 2” alle ore 12.30.

Dopo i rinvii dello scorso fine settimana tornano in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte al Festival organizzato dal Rugby San Donato nella giornata di domenica.