Rugby – Lyons in campo sabato per il terzo turno di Serie A Elite Cup

Tornano subito in campo i Lyons, che punteranno a rialzare la testa nella terza partita di Serie A Elite Cup in programma sabato 9 marzo allo Stadio “Beltrametti” contro il Colorno. Dopo la deludente sconfitta contro le Fiamme Oro patita in campionato, i Leoni possono rilanciarsi nella sfida di Coppa, con l’obiettivo fissato per conquistare uno dei primi due posti in classifica nella competizione. Al momento i bianconeri occupano la seconda posizione in classifica, grazie alla vittoria dell’ultimo turno sullo stesso Mogliano, e insegue il Vicenza capolista.

Per farlo, i bianconeri non possono fare a meno di tenere un occhio sul campionato, che vedrà una sfida fondamentale alla ripresa, con i Lyons attesi dalla sfida di Mogliano tra una settimana, che si prospetta decisiva per la salvezza. Lo staff tecnico bianconero ha optato per una formazione mista per questa sfida, che vedrà tanti giovani prospetti coinvolti, provenienti dalla squadra cadetta.

A spiegare le scelte è il tecnico degli avanti bianconero Tino Paoletti

“Abbiamo un gruppo di ragazzi che sta facendo una grande stagione, e che riteniamo abbia potenziale per fare il salto di qualità. Affronteranno questa partita con lo spirito giusto, sfruttando l’opportunità per misurarsi con un livello di competitività più alto. Come staff tecnico, vogliamo vedere una squadra orgogliosa di scendere in campo con questa maglia, e un gruppo di ragazzi che ha voglia di mettersi in mostra. Gli allenamenti sono stati positivi e confidiamo in un pomeriggio di divertimento per tutti”.

Tutto pronto per la terza sfida stagionale di Serie A Elite Cup, con la Sitav Rugby Lyons che affronterà il Colorno alle ore 13.30 di sabato. Non è prevista la diretta streaming della gara, ingresso libero al “Beltrametti”.