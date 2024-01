Sagra di S.Antonio a Trebbia 2024 dall’11 al 17 gennaio

Tutto pronto per la per la sagra di S.Antonio a Trebbia 2024. Giovedì 11 gennaio alle 14,30 inizia la vendita dei Turtlitt e alle 18,30 il triduo con la benedizione dell’olio. Anche per Venerdì 12 gennaio vendita Turtlitt dalle 14,30, alle 18,30 benedizione del sale. Sabato 13 gennaio vendita dei Turtlitt anche al mattino dalle 9,00. Al pomeriggio, novità di quest’anno, i Cantori dell’Aserei recuperano la tradizione dei canti questua esibendosi presso i ritrovi del paese. Si inizia dal bar della Piazzetta alle 15,00, si prosegue al Topolinia, poi presso la Cooperativa per finire nel cortile della chiesa verso le 17,45 accolti dal vin brulé dei ragazzi del S. Antonio Football Club.

Sempre Sabato 13 gennaio alle 21,00, presso il salone Bongiorni c’è lo spettacolo dialettale “Tra sogn e realtä l’è mei scappä” a cura del cantiere Simone Weil

Domenica 14 gennaio con raduno dalle 8,00 alle 9,00, partenza e arrivo dal campo sportivo dell’Usd Gotico, Camminata dei turtlitt, anche questa organizzata dai ragazzi del FC e dalle 15.00 Grande Corteo degli Animali preceduto dalla Banda Ponchielli con partenza dal parcheggio di via Turbini. Di seguito Grande benedizione degli animali, Concerto della banda, esibizione acrobatica del Tadam Circo, novità di quest’anno, poi balli folcloristici dei bambini della scuola di S.Antonio e Falò conclusivo.

Nella mattinata della domenica alle 10,00 Messa solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto. Le altre messe seguono l’orario festivo recentemente aggiornato.. Naturalmente la vendita dei Turtlitt inizia alle ore 8,30 e seguirà per tutta la giornata, esclusa la pausa pranzo. Durante la giornata i ragazzi del FC S.Antonio offrono vin brulè.

Lunedì 15 gennaio vendita Turtlitt per tutto il giorno con apertura alle 9,00. Alle ore 21,00, presso il salone Bongiorni ha luogo il convegno organizzato dall’Azione Cattolica parrocchiale in collaborazione con la Commissione pastorale diocesana della salute “La cura è il grembo dell’essere. Diamole tempo” esperienze dal mondo del volontariato con relatori Dario Sdraiati e Itala Orlando. E’ importante ribadire la data dell’appuntamento, lunedì 15 gennaio alle 21,00, per smentire notizie già apparse sui social e sulla stampa a causa di una comunicazione precedente non corretta.

Mercoledì 17 gennaio, vera ricorrenza di S. Antonio, orario festivo per le sante messe e la concelebrazione delle 10,00 sara presieduta da don Pietro Cesena moderatore dell’unità pastorale del luogo. Vendita Turtlitt per tutto il giorno, una messa in più alle 16,00 nel pomeriggio.

La sagra sarà conclusa sempre mercoldì 17 gennaio alle 21,00, presso il salone Bongiorni, dallo spettacolo musicale “Canzoni senza tempo” con la partecipazione di Gianni Zucca in ricordo anche di Vilma Solenghi. Anche questa data va ribadita perché sono apparse sui sociale e sulla stampa notizie non corrette a causa di modifiche successive alla diffusione del primo comunicato stampa.

Il programma