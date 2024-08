“Salviamo gli alberi in Cittadella”, la petizione online super la 2 mila firme

Ha superato le 2 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere di salvare gli alberi in Piazza della Cittadella dall’abbattimento e non procedere quindi con il progetto di costruzione di un parcheggio sotterraneo. A lanciare l’appello online la cittadina piacentina Mariagrazia Cristalli.

“Gli alberi in Piazza Cittadella sono di grande importanza per me e, credo, per molti di noi a Piacenza – si legge nel testo della petizione online – Questi alberi ci donano bellezza, rinfrescano le nostre giornate estive proteggendoci dalla calura, ossigenano l’aria che respiriamo e sono la casa di numerose specie animali. Sono vivi e sono testimoni del nostro passaggio”.

Il verde pubblico è però minacciato dal concreto rischio di abbattimento per procedere con il progetto di un parcheggio interrato. “Questi preziosi monumenti naturali – continua l’appello – potrebbero essere tagliati per dare luogo ad un progetto obsoleto di parcheggio interrato inutile e dannoso per la mole di mezzi che transiterebbero a ridosso delle scuole e del bellissimo monumento cittadino che è Palazzo Farnese. Il taglio di questi meravigliosi cedri del Libano e tigli non solo priverebbe la nostra comunità di un bene prezioso e insostituibile, ma avrebbe anche effetti ambientali negativi”.

Per questo la petizione si rivolge direttamente alle autorità locali competenti per “riconsiderare qualsiasi piano di abbattimento degli alberti e mantenere la bellezza naturale di Piacenza”.

Link alla petizione Change.org/ProteggiamoAlberiCittadella