Schianto frontale tra due auto all’imbocco del ponte sul Trebbia, due feriti

Schianto frontale tra due auto, due feriti. I fatti sono accaduti questo pomeriggio poco prima delle 19, all’imbocco del ponte sul Trebbia nei pressi di Tuna. Per motivi da chiarire due auto si sono scontrate frontalmente proprio all’incrocio che introduce al ponte. In seguito all’impatto, una delle due vetture è stata sbalzata nel campo a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto le due persone ferite al pronto soccorso di Piacenza: nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Rivergaro. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza le due vetture.