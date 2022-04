Dichiarazione antifascista per accedere agli spazi pubblici, CasaPound risponde a Piacenza Coraggiosa: “Proposta antiquata e inutile”

Essendo apparsa sui vari quotidiani online la questione sollevata da Piacenza Coraggiosa circa l’introduzione di una dichiarazione di antifascismo per l’utilizzo di spazi pubblici sul suolo comunale, CasaPound Piacenza interviene anche chiarendo il proprio ruolo nella città.

“In merito alla proposta promossa da Piacenza Coraggiosa – si legge nella nota di CasaPound – di istituire una sorta di bollino antifascista per usufruire degli spazi pubblici, è inutile ribadire che si tratta dell’ennesima pagliacciata proposta da una sinistra che trova nell’antifascismo l’unica ragione d’essere. Proposta antiquata e che comunque non sortirebbe gli effetti da loro sperati, non limitando l’agibilità politica di movimenti come il nostro.”

“Quanto alla propaganda – continua la nota del movimento – ricordiamo che negli anni abbiamo costruito un tessuto sociale che va dalla solidarietà alla cultura, dal senso di comunità all’aggregazione giovanile. Ricordiamo infatti il sostegno costante dato a decine e decine di famiglie piacentine soprattutto in periodi di lockdown; ricordiamo il lavoro costante nel ricordo di tragedie come le foibe, tragedia della quale la stessa sinistra è negazionista; ricordiamo che abbiamo offerto spazi e momenti di socialità a tanti giovani colpiti ed emarginati a causa delle restrizioni. Piacenza Coraggiosa in tutto questo dov’era? Senza dimenticare il nostro sostegno al popolo ucraino sin da inizio guerra.”

Chiude la nota di CasaPound: “Mentre tutti sono in corsa per le elezioni, tra point elettorali, finto interesse per la città, frasi ad effetto e un continuo millantare di stare da sempre in mezzo alle persone, noi ci chiamiamo fuori da questo discorso e continueremo a fare tutto ciò che da anni portiamo avanti, a differenza di chi emerge solo nel periodo prima del voto; inoltre, consigliamo alle liste come Piacenza Coraggiosa di trovare altre tematiche su cui puntare, dal momento che l’antifascismo, giustamente, non suscita più interesse alcuno nelle persone.”