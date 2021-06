Auto si schianta contro un tir in autostrada all’altezza di Piacenza, muore un uomo

Un altro tragico incidente in autostrada. E’ accaduto intorno alle 10 lungo l’A21 all’altezza di Piacenza. Una vettura con a bordo un uomo ha tamponato un tir incastrandosi sotto il rimorchio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare, mentre altre due persone coinvolte sono rimaste ferite in modo non grave: queste due ultime persone pare viaggiassero a bordo di un’altra auto.

Poco prima si era verificato, sempre sullo stesso tratto, un primo incidente, meno grave. Pare che lo schianto fatale sia avvenuto proprio in questo contesto, a causa dei rallentamenti dovuti al sinistro precedente.

Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

Solo pochi giorni fa si era verificato un altro tragico incidente nel quale erano decedute cinque persone.