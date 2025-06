Schianto tra due tir in autostrada a Caorso, ferito un uomo di 50 anni: disagi al traffico

Schianto in autostrada tra due tir. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo l’A21, nel tratto compreso tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia.

Per motivi da chiarire, due mezzi pesanti si sono scontrati: la cabina di uno dei due autocarri ha subito danneggiamenti tali da imprigionare di fatto il conducente, un uomo di 50 anni, residente a Vercelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo per poi affidarlo alle cure del 118. I sanitari lo hanno condotto all’ospedale di Cremona: ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.