Serate letterarie di Travo 2024, gran finale dal 5 al 7 settembre. Tre giorni di appuntamenti che includono un incontro con l’autore, uno spettacolo e un laboratorio per bambini e la proclamazione dei vincitori del Premio nazionale Giana Anguissola di romanzi e racconti per ragazzi, in programma sabato 7 settembre.

Si comincia giovedì 5 con lo scrittore Gabriele Dadati che presenterà il suo ultimo libro Le ali del piccolo principe (Solferino 2024) in dialogo con Giovanni Battista Menzani.

Venerdì 6 sarà la volta dello spettacolo Alice nel paese delle meraviglie del gruppo Panta Rei ispirato al capolavoro di Lewis Carroll.

Sabato 7 il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con un laboratorio a cura di Guido Quarzo, uno tra i più apprezzati autori di letteratura per ragazzi. In serata si terrà invece la cerimonia di premiazione dei vincitori della XV edizione del Concorso letterario Giana Anguissola nelle due categorie Romanzi e Racconti. All’evento seguirà un reading a cura di Carolina Migli e Chez Actors con l’accompagnamento di Filippo Carolfi alla chitarra classica.

Gli eventi si svolgeranno nella piazzetta dell’asilo, in via Borgo Est e sono a ingresso gratuito.

In caso di pioggia si terranno regolarmente nel salone polivalente annesso alla biblioteca comunale.

LA VERA STORIA DEL PICCOLO PRINCIPE NELL’ULTIMO LIBRO DI DADATI

Gabriele Dadati torna protagonista delle Serate Giana Anguissola con il suo ultimo lavoro, che è dedicato all’autore de Il piccolo principe.

Il libro è ambientato negli ultimi giorni del 1935. Antoine de Saint-Exupéry è già una celebrità: come pilota ha compiuto audaci trasvolate oceaniche e come scrittore ha firmato un paio di romanzi di grande successo. Eppure, lui e la moglie sono pieni di debiti. Per risolvere il problema, Tonio prova a battere il record di velocità con un volo da Parigi a Saigon ma il suo aereo precipita nel Sahara insieme all’amico meccanico André Prévot.

L’aereo è distrutto, ma loro sono vivi. Con poco da mangiare e quasi niente da bere i due riescono incredibilmente a salvarsi e da quell’avventura nasce l’ispirazione per il romanzo più famoso di Antoine de Saint-Exupéry.

UN VIAGGIO NEL MAGICO MONDO DI ALICE CON LO SPETTACOLO DEL GRUPPO PANTA REI

Appuntamento dedicato a bambini e famiglie venerdì 6 settembre alle ore 20.45 con lo spettacolo-gioco Alice nel paese delle meraviglie del gruppo Panta Rei.

In una scenografia in continua trasformazione, seguiremo Alice immergersi in un mondo onirico, popolato da strani personaggi e caratterizzato da repentini e inaspettati cambi di situazione, con giochi di parole e percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.

È la fantasia che porta Alice lontano, quasi a ricordare a noi tutti che l’immaginazione può essere il motore di ogni possibilità, che attraverso il sogno si possono vivere avventure straordinarie, fino a farle sembrare quasi realtà. E così Alice, e noi con lei, potremo cantare: «Oh che bellezza, se sapessi che quel mondo delle meraviglie c’è!»

LETTURE ANIMATE E SEGRETI DI SCRITTURA CON GUIDO QUARZO

Il laboratorio Di storia in storia in programma sabato 7 settembre alle ore 17.30 è gratuito e adatto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.

A condurlo sarà Guido Quarzo, uno dei più importanti e conosciuti autori di libri per bambini e ragazzi. Quarzo coinvolgerà i piccoli partecipanti nella lettura di diversi brani tratti dalla sua estesissima produzione letteraria, legando le varie storie in modo divertente e svelando trucchi e segreti di scrittura.

Guido Quarzo è nato a Torino, dove ancora attualmente vive e lavora.

Laureato in Pedagogia, ha lavorato per molti anni nella scuola elementare, pubblicando parallelamente – sin dal 1989 – romanzi, racconti e poesie per l’infanzia. Si è anche occupato di teatro per ragazzi, scrivendo testi, organizzando laboratori e mettendo in scena spettacoli.

Dal 1999 ha abbandonato definitivamente l’insegnamento per dedicarsi a tempo pieno al mestiere dello scrittore.

Tra i suoi lavori ricordiamo La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, romanzo ambientato nella Torino del Settecento, che ha ricevuto il premio Andersen (2013) e il premio Cento (2015). È stato finalista del Premio Strega Ragazzi nel 2017 e poi nel 2020 con La danza delle Rane, scritto a quattro mani con Anna Vivarelli.

READING A CURA DI CAROLINA MIGLI E CHEZ ACTORS

È un gradito ritorno sul palco delle Serate letterarie quello di Carolina Migli e della compagnia Chez Actors che, con l’accompagnamento di Filippo Carolfi alla chitarra classica, leggeranno alcuni brani di Giana Anguissola, la scrittrice a cui è dedicato il Concorso letterario.

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.