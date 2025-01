Serie A2 – L’Assigeco ci prova fino in fondo ma non basta: Verona scappa nel finale e vince 78-70

Una partita dal solito copione amaro: l’UCC Assigeco Piacenza esce sconfitta dal Pala AGSM di Verona dopo aver lottato alla pari contro gli avversari per trentacinque minuti di gara per poi subire un break nel finale che ha indirizzato la partita verso i padroni di casa, vanificando gli ultimi tentativi di rimonta. Non bastano ai biancorossoblu i 21 punti di un positivo Marks, i 16 con 8 rimbalzi di Serpilli e i 10 di Bartoli, unici tre Lupi in doppia cifra. Termina con un bottino di 3 vittorie e 16 sconfitte il girone d’andata dei ragazzi di coach Manzo, che sabato prossimo saranno attesi da un’altra trasferta sul campo di Avellino per provare a invertire la rotta.

Le parole di coach Manzo

“C’è tanto dispiacere per un’altra sconfitta, paghiamo qualche imprecisione di troppo nei momenti più importanti della partita. Oggi abbiamo tirato pochi tiri liberi e male, in più con percentuali migliori da fuori forse sarebbe andata in maniera diversa. Complimenti a Verona, ha sfruttato al meglio l’esperienza dei suoi giocatori e ha portato a casa meritatamente la partita. È chiaro che per quanto ci riguarda le cose non girano nel verso giusto, ma lotteremo fino alla fine per conquistare i nostri obiettivi”.

Tezenis Verona – UCC Assigeco Piacenza 78-70

(18-14; 21-21; 19-18; 20-17)

Tezenis Verona: Mattia Palumbo 9 (2/4, 1/3), Zach Copeland 15 (3/8, 3/9), Liam Udom 5 (2/4, 0/2), Ethan Esposito 13 (5/7, 1/2), Jalen Cannon 20 (9/11 da due); Lorenzo Penna 12 (1/1, 3/5), Leonardo Faggian 4 (2/2, 0/3), Vittorio Bartoli 0 (0/1, 0/2), Theo Airhienbuwa. Ne: Davide Pittana, Mattia Mecenero. Allenatore: Alessandro Ramagli (assistenti: Andrea Bonacina, Stefano Gallea).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 10 (5/6, 0/3), Derrick Marks 21 (7/12, 2/7), Niccolò Filoni 3 (0/3, 1/2), Michele Serpilli 16 (2/6, 4/5), Nate Grimes 2 (1/1 da due); Federico Bonacini 9 (3/4, 1/6), Lorenzo Querci 0 (0/4 da tre), Nemanja Gajic 2 (0/2, 0/1), Omer Suljanovic 0, Ursulo D’Almeida 7 (3/4 da due). Ne: Gianmarco Fiorillo. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistente: Luca Ogliari).