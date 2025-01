Eventi a Piacenza e dintorni fino al 12 gennaio 2025

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica domenica 12 gennaio 2025 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Martedì 7 gennaio 2025

EZIOlogia del divertimento, mostra fotografica aperta dal 7 al 15 gennaio. Inaugurazione martedì 7 gennaio alle ore 17.30 alla Biblioteca Passerini Landi.

La Fabbrica dei suoni alle ore 16.30: due cicli da 3 incontri sull’educazione alla musica: per bambine e bambini da 3 a 5 anni in biblioteca Besurica e da 6 a 10 anni in biblioteca Giana Anguissola. Con Clara Balordi, musicoterapeuta ed educatrice musicale. Appuntamenti fino al 1 marzo 2025.

Mercoledì 8 gennaio

Alle ore 21 per la prima volta Drusilla Foer sarà ospite al Teatro Municipale di Piacenza in “Venere nemica”, il suo ultimo spettacolo.

Giovedì 9 gennaio 2025

“La cartografia tra scienza e politica”, conferenza al PalabancaEventi alle ore 18.

Sabato 11 gennaio 2025

Letture animate per bambine e bambini da 3 a 7 anni con Adriana Milani di Teatrodipietra ODV alla Biblioteca Giana Anguissola alle ore 16.45.

Al Teatro San Matteo in scena Fedra di Seneca alle ore 21.

Domenica 12 gennaio

Al Teatro San Matteo in scena Fedra di Seneca alle ore 21.

Appuntamenti

Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza fino al 30 aprile 2025.

Natale a Piacenza

Presepe “vivente” di Roncaglia aperto fino al 31 gennaio 2025, capolavoro tecnologico che affascina da 50 anni

Appuntamenti del Natale 2024 a Rottofreno. Fino al 19 gennaio 2025 esposizione di presepi “Idea Presepe” presso la Chiesa di Rottofreno, con apertura gratuita di domenica e festivi dalle 15.30 alle 18.30.

Lezioni d’arte a palazzo Farnese con il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli fino al 5 giugno 2025.

XNL Arte, le attività del 2024.

“Scrittrici in Castello” a San Giorgio Piacentino, rassegna tutta al femminile fino all’1 marzo 2025.

Mostre

Mostra di Natale 2024 della Banca di Piacenza aperta fino al 12 gennaio 2025.

Un Capodoglio in piazza Cavalli, lungo 12 metri segnala ai piacentini la mostra SCART, il lato bello e utile del rifiuto, aperta a Palazzo Gotico fino al prossimo 16 gennaio.

EZIOlogia del divertimento, mostra fotografica aperta fino al 15 gennaio alla Biblioteca Passerini Landi.

“Aldo Braibanti – Frammenti dal fondo dell’artista”, mostra aperta a Fiorenzuola fino al 19 gennaio 2025.

Fino al 12 gennaio è aperta la mostra “LOVE US ALL. San Rocco nei cicli pittorici e fotografici di Karl Evver”, all’Auditorium della Rocca di Borgonovo Val Tidone.