Serie A2 – L’Assigeco vuole tornare alla vittoria, ma davanti c’è l’ostacolo Verona – AUDIO

Il match di domenica scorsa al PalaDozza contro la Fortitudo ha lasciato ottime indicazioni all’UCC Assigeco Piacenza che però non sono bastate a evitare la quarta sconfitta consecutiva, arrivata ancora una volta al termine di una partita punto a punto decisa solamente negli ultimi istanti di gioco. I biancorossoblu vogliono tornare al successo in questa nona giornata di campionato, dove si troveranno davanti la temibile Scaligera Verona degli ex Devoe, Gajic e Massone.

Le parole di Giovanni Veronesi a Radio Sound

Con la palla a due fissata per domenica 12 novembre alle ore 18:00 al PalaBanca, i ragazzi di coach Stefano Salieri sono pronti nuovamente a dare il tutto per tutto per regalare un sorriso ai loro tifosi, come sottolineato dall’allenatore bolognese:

“A Bologna abbiamo fatto una partita importante. In un’atmosfera bellissima ce la siamo giocata fino in fondo con la capolista, che ancora è imbattuta e che in casa aveva sempre vinto bene. Abbiamo fatto una buona partita, nonostante qualche errore, che poi è stata decisa da alcuni episodi, ma la squadra ha dimostrato di avere una buona identità. L’unico dato negativo riguarda il divario a rimbalzo (40-25), che comunque non ci ha tolto la possibilità di provare a vincere il match con l’ultimo tiro”.

Il punto su Verona

Reduce dalla retrocessione in Serie A2 dopo un solo anno in massima categoria, la Scaligera Verona ha scelto comunque di confermare coach Alessandro Ramagli, che per il terzo anno consecutivo guiderà la formazione gialloblù. L’obiettivo è quello di risalire subito, e per conseguirlo la società ha costruito un roster profondo mixando giocatori giovani e futuribili a profili d’esperienza. Nel ruolo di playmaker titolare troviamo Lorenzo Penna, tornato in terra veneta dopo l’esperienza della scorsa stagione a Forlì, che va a condividere il backcourt con Gabe Devoe, al secondo anno in Italia dopo la clamorosa stagione 2021/2022 all’Assigeco conclusa a un passo dalla finale playoff.

L’ala piccola titolare è Liam Udom, fratello minore di Mattia e al terzo anno alla Scaligera, mentre lo slot di ala grande è occupato dall’italo-statunitense Ethan Esposito, lungo molto versatile. Conclude lo starting five il newyorchese Kamari Murphy, l’anno scorso in Polonia. Dalla panchina nel settore esterni escono l’ex Trapani e Assigeco Federico Massone e Francesco Stefanelli, tiratore micidiale da oltre l’arco, oltre al classe 2001 Nemanja Gajic, anche lui un altro ex di serata. Nel settore lunghi troviamo il veterano Giulio Gazzotti, mentre Vittorio Bartoli non sarà della partita per un infortunio al menisco che l’ha costretto a un’operazione chirurgica.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.