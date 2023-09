Atletica – Lorenzo Cesena: il prodigio di Piacenza continua a sorprendere nel giro di pista

Lorenzo Cesena, l’atleta di punta dell’Atletica Piacenza, continua a stupire gli appassionati di atletica leggera con le sue incredibili imprese. Dopo una stagione entusiasmante nei 400hs, in cui ha costantemente abbassato il proprio record personale e provinciale, e ha conquistato il terzo posto ai Campionati italiani assoluti, Lorenzo ha compiuto un nuovo exploit eguagliando il record provinciale nei 400 metri piani con un tempo straordinario di 48″64.

Il 7 settembre 2023, Lorenzo Cesena ha trionfato nell’importante Trofeo Crotti Ruggeri di Modena, dimostrando ancora una volta la sua supremazia nell’atletica leggera regionale. Nella prestigiosa competizione, ha gareggiato nei 400 metri piani e ha catturato l’attenzione di tutti con una performance strabiliante, guadagnando una vittoria meritata.

Nella stessa competizione, Isotta Maria Vitali ha gareggiato nei 3000 siepi femminili, conquistando il secondo posto con un tempo di 12’17″18, nonostante una periostite che ha condizionato gran parte della sua stagione. La sua determinazione e la sua dedizione sono un esempio di resilienza e spirito sportivo per tutti gli atleti del campo di atletica Pino Dordoni.

La stagione 2023 è stata un vero e proprio coronamento per il portacolori dell’Atletica Piacenza.

Il suo allenatore, Giovanni Baldini

“Lorenzo è un atleta straordinario. Quest’anno ha raccolto i frutti di anni di lavoro. La sua dedizione, la sua capacità di lavorare duramente e la sua costante ricerca del miglioramento lo rendono un modello per tutti gli atleti. Sono sicuro che ci riserverà molte altre sorprese nel futuro.”

Giovedì prossimo, il 14 settembre, Piacenza sarà il palcoscenico del tanto atteso Meeting di Autunno, un evento che attirerà atleti provenienti da tutta la Regione. Sarà un’occasione unica per Lorenzo Cesena per coronare la sua stagione e cercare di conquistare anche il record provinciale dei 400 metri piani. Gli appassionati di atletica leggera non vedono l’ora di assistere a questa straordinaria competizione e sostenere Lorenzo nel suo percorso verso nuovi traguardi.

Questi risultati evidenziano la passione e l’impegno costante degli atleti, oltre al supporto determinante degli allenatori e delle famiglie. Il futuro dell’atletica leggera Piacentina è promettente grazie a giovani talenti come Lorenzo Cesena e atleti resilienti come ISotta Maria Vitali, e il Meeting di Autunno sarà l’occasione perfetta per celebrare il talento e la dedizione di tutti i partecipanti.