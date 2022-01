Serie A2 – UCC Assigeco Piacenza vs Bakery Piacenza: online i biglietti del derby

Si torna finalmente a respirare aria di derby al “PalaBanca”, dopo l’avvincente anteprima di SuperCoppa a settembre, con l’UCC Assigeco Piacenza che si prepara alla sfida di domenica prossima (16 gennaio) con la Bakery Piacenza, ultimo appuntamento del girone di andata della regular season del campionato di serie A2 Old Wild West A2 2021/2022 (palla a due alle 18).

Seguendo strettamente le regole e le autorizzazioni emanate dalla Pubblica Autorità e da FIP e LNP, nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, l’Assigeco deve limitare gli ingressi al “PalaBanca” e può mettere in vendita un massimo di 1.310 biglietti (pari al 35% della capienza totale del palazzetto). Al fine di rispettare le norme previste per il distanziamento.

Per potersi godere lo spettacolo nel modo migliore e più appassionante, ai tifosi Assigeco viene dedicata la parte di biglietti per la “Tribuna Gotico” e la “Tribuna Lupi”. Mentre ai tifosi Bakery è consigliata la “Tribuna Bovo” (settore ospiti).

La vendita dei tagliandi per la partita di domenica con la Bakery Piacenza è organizzata per tutti gli interessati online sul sito “vivaticket.com”, previa veloce e semplice registrazione: i prezzi dei biglietti (comprensivi del costo della prevendita) sono i seguenti.

I biglietti per il derby

TRIBUNA GOTICO: Intero Euro 15 (Ridotto Euro 12)

CURVA LUPI e S.ANTONINO: Intero Euro 10 (ridotto Euro 8)

CURVA BOVO (OSPITI): Intero Euro 10

RIDOTTO: DONNE / OVER 65 / RAGAZZI TRA 12 e 18 ANNI

GLI UNDER 12 entrano GRATIS – ma solo su prenotazione inviata a info@assigecobasket.it

Le indicazioni

In via eccezionale, considerando l’importanza del derby e per agevolare il più possibile gli appassionati, la biglietteria del “PalaBanca” sarà aperta per la prevendita dei biglietti. Sabato 15 gennaio dalle ore 15 alle 18.

Eventuali richieste di maggiori informazioni possono essere indirizzate a info@assigecobasket.it o telefonando alla segreteria Assigeco. Numero: 0377- 34688.

L’Assigeco ricorda a tutti gli appassionati che l’ingresso “PalaBanca”, per via delle disposizioni delle autorità, è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato e che all’interno del palazzetto per seguire la partita è fatto obbligo di indossare sempre: Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

L’UCC Assigeco ricorda inoltre che all’interno del palazzetto è pure obbligatorio

rispettare il distanziamento effettuare la misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore ai 37,5°) igienizzare le mani

Le porte del “PalaBanca” saranno aperte domenica pomeriggio a partire dalle ore 17. Per consentire un accesso sicuro e ordinato a tutti i tifosi che potranno accedere al palazzetto attraverso due accessi sicuri, dedicati e separati per le rispettive tifoserie.