LIVE! Gema Montecatini-Bakery: i biancorossi ritrovano coach Del Re

Momento delicatissimo per la Bakery Piacenza, che dopo tre sconfitte consecutive tenta di rialzarsi in trasferta, sul campo della Gema Montecatini. I toscani sono allenati dall’ex coach biancorosso Marco Del Re e in campo schierano Lorenzo Passoni, Kiril Korsunov e Simone Angelucci (ai box), altri tre giocatori con un passato in maglia Bakery. Il top è scorer è Saverio Mazzantini, con oltre 17 punti di media. La Gema arriva da tre vittorie nelle ultime 4, mentre Piacenza ha perso a Desio, a Legnano e in casa contro Crema.

