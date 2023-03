Serie B – La Bakery Piacenza in casa dell’Andrea Costa Imola per continuare a volare – AUDIO

Finita la sosta, la Bakery Piacenza torna in campo. Dopo una settimana di relax, propedeutica per tirare il fiato dopo le fatiche di febbraio, la formazione biancorossa è pronta alle ultime 7 partite di regular season. I biancorossi arrivano al rush finale con un mood più che positivo, dato che gli ultimi due scontri diretti hanno regalato solo sorrisi. Prima il +14 nel derby con Fiorenzuola, in una partita mai realmente in discussione, poi il +22 su Fabriano, che ha confermato il quarto posto in classifica. Ora c’è l’Andrea Costa Imola: un’avversaria che sta lottando per rimanere in serie B anche l’anno prossimo.

La truppa di coach Grandi, di casa al PalaRuggi, occupa l’11° posto in solitaria. Nelle ultime 5 ha ottenuto tre vittorie, superando Ancona, Senigallia e i Tigers Romagna. Sulla carta il giocatore più pericoloso è Alex Ranuzzi (13.6 pts di media con 6.5 rebs), ma al tempo stesso non si possono sottovalutare due vecchi volponi come Luca Montanari (playmaker) e Lorenzo Restelli (esterno). Occhio anche a Federico Tognacci, classe 2000 con ottime percentuali da tre, mentre Carlo Trentin è il centro titolare.

Sulla carta le due formazioni si assomigliano tanto (attacchi normali e difese di alto livello), per cui servirà una super Bakery per collezionare la terza vittoria consecutiva e portare via due punti dal PalaRuggi di Imola.

Le parole di Kirill Korsunov, esterno della Bakery Piacenza