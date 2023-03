Volley, Serie B2 – Primo di due derby per il Fumara Everest: sabato l’appuntamento è a San Giorgio

Il Fumara Everest si prepara al primo dei due derby piacentini che lo vedranno affrontare Pallavolo San Giorgio sabato (partita al via alle 18) e Rossetti Market Conad Alsenese nel prossimo fine settimana.

La gara esterna con la Pallavolo San Giorgio vedrà di fronte diverse ex con l’opposto Hodzic, il libero Passerini e la centrale Molinari (colpita da un infortunio che ha di fatto chiuso la sua stagione) da una parte e l’opposto Chinosi dall’altra: all’andata le biancoblu di coach Mazzola portarono a casa il bottino pieno in tre set riuscendo a limitare per lunghi tratti le manovre offensive delle avversarie, attualmente terze in classifica.

Le parole del libero Francesca Passerini

«Rientro da avversaria nel palazzetto di San Giorgio dopo tre stagioni. Questo è il terzo anno che vesto la maglia MioVolley e ormai mi sento a casa. Sarà sicuramente un derby combattuto ma credo tanto nel lavoro che viene svolto in palestra e nel nostro gruppo: sono certa che ce la metteremo tutta come abbiamo fatto finora».

La seconda ex di giornata, l’opposto Alisa Hodzic