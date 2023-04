Serie B – La Bakery Piacenza riprende il proprio cammino a Faenza, Bergonzi (TM): “In campo per vincere” – AUDIO

Sconfitta, pausa forzata e rientro in campo. Dopo il KO rimediato contro la Luciana Mosconi, datato 12 giorni fa, la Bakery Piacenza ha osservato un turno di riposo, a causa del calendario modificato dall’esclusione di Firenze. Ora, al termine di una settimana in cui hanno potuto lavorare e ricaricare le batterie, i biancorossi sono pronti a tornare sul parquet. L’obiettivo, a detta di tutto l’ambiente, rimane il quarto posto, però Ozzano e Jesi non mollano. I bolognesi hanno gli stessi punti di Piacenza e si stanno preparando allo scontro diretto in programma il 22 aprile, mentre i marchigiani hanno due lunghezze di vantaggio ma la differenza punti a sfavore. In poche parole, è ancora tutto aperto, ma per non perdere il treno i piacentini devono necessariamente tornare a vincere questo weekend al PalaCattani di Faenza (palla a due domenica 16 aprile alle ore 18:00).

L’avversario

Faenza è una squadra fortissima: occupa il secondo posto a -6 dall’imprendibile Rieti e, prima della sconfitta accusata proprio sul campo della Real Sebastiani, aveva messo in fila cinque vittorie consecutive. In panchina c’è tutta l’esperienza di Luigi “Gigi” Garelli, mentre in campo il leader è Sebastian Vico (ex di turno da quasi 12 punti di media). Il numero 6 dei Blacks guida un arsenale offensivo composto da gente di altissima qualità: Simone Aromando (16.7pts con 8.5rebs), Giovanni Poggi, Andrea Pastore (altro ex di giornata e regista da 3.9ast a partita), Alessandro Voltolini, Marco Petrucci e Giacomo Siberna. Sulla carta i romagnoli sono una delle formazioni più equilibrate del girone, vantando il miglior attacco (82.6pts di media) e la quinta miglior difesa (73.8pts subiti).

Alla Bakery Piacenza servirà una prestazione sopra le righe per espugnare il PalaCattani (dove Faenza è 10-2 in stagione) e continuare a sognare il quarto posto.

L’intervista a Enrico Bergonzi, team manager della Bakery Piacenza