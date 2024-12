Sedicesimo turno del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, e la Bakery Piacenza è ospite della Fulgor Fidenza.

I biancorossi partono forte e mettono in pratica il piano partita: attaccare i lunghi avversari ma non concedere l’area in difesa. I primi punti arrivano da due giochi da tre punti di Klanskis e l’appoggio di Zoccoletti. Con la prima tripla di capitan Perin il vantaggio tocca l’11-1. Fidenza segna il primo punto dopo quasi 3’. Sfidata al tiro dalla distanza, la Fulgor una volta aggiustata la mano recupera e compie il sorpasso sul 17-16. La gara si è ormai stappata, Chiti e Taddeo si iscrivono a referto, e quando si è scollinato metà della seconda frazione il punteggio è in perfetta parità: 32-32 e timeout per i padroni di casa. La Bakery continua a far male con i giochi a due di Zoccoletti, ed allo stesso tempo sull’ennesimo pallone sporcato in difesa si lancia sul +7 grazie a Blair.

Al rientro dagli spogliatoi coach Salvemini chiama timeout dopo appena 30”. Complice anche una persa da rimessa, la Fulgor piazza subito un 5-0 di parziale. Klanskis è l’unico a segnare in 5’, e il sorpasso è servito sul 47-46. Taddeo prova a scuote i suoi, ruba e segna quattro punti in fila per il 51-50. Il resto del terzo periodo è un corri e tira che non porta a nulla, da una parte e dall’altra. Solo la tripla allo scadere di Blair permette a Piacenza di tornare avanti prima degli ultimi seicento secondi di gioco. Klanskis continua ad essere l’unico biancorosso a segnare, in una gara dai tanti errori e dal bassissimo punteggio: al 35’ è 56-58. Fidenza torna però a condurre. Blair prima e Chiti poi segnano il -1, ma a 36” dal termine è 68-63 per gli avversari. Zoccoletti è freddo in lunetta, ma non sbaglia neppure la Fulgor che conquista la vittoria.

Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza 72-65

Parziali: 22-16; 38-44; 51-53.

Fidenza: Scattolin 2, Restelli 8, Valdo 18, Alì 11, Valsecchi 19, Catellani ne, Ranieri, Bellini, Diarra 5, Pezzani 5, Galli 4, Mane. All. Bizzozi.

Piacenza: Klanskis 16, Perin 9, Morvillo, Longo, Zoccoletti 13, Blair 9, Molinari ne, Chiti 8, Lanzi, Taddeo 10. All. Salvemini.