“Atlas Maior, 360 anni di un capolavoro cartografico”, conferenza di Luigi Rizzi il 16 dicembre

Lunedì 16 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, prima manifestazione collaterale alla mostra “Atlas Maior – Un universo senza confini – La cartografia, il viaggio e l’arte” (promossa dalla Banca di Piacenza e rientrante tra le iniziative di Rete Cultura, che aprirà domani, sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 10). L’ing. Luigi Rizzi terrà una conferenza dal titolo “Atlas Maior, 360 anni di un capolavoro cartografico”, nella quale svelerà i segreti dei dieci libri-atlante esposti nel già Palazzo Galli di via Mazzini fino al 12 gennaio.

L’Atlas è stato realizzato dai Bleau nel 1662, cartografi che potevano contare sul più organizzato sistema di torchi da stampa del mondo: nove per la stampa di libri e otto per la stampa di mappe e disegni. Avevano più di 80 impiegati a tempo pieno e ogni copia veniva prodotta su ordinazione, non era prevista una stampa standard. Questo il numero di copie prodotte per le cinque edizioni, rispettivamente del 1662, 1663, 1664, 1665-1672: edizione latina 650, edizione francese 400, edizione olandese 300, edizione spagnola e tedesca 200.

A tutti gli intervenuti sarà consegnata copia del catalogo della mostra.