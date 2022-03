Calcio dilettanti, ecco tutti i risultati del weekend. L’Alsenese vince il derby

Torna in campo il Calcio dilettanti di Piacenza e provincia: segui in diretta tutte le gare, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, ascoltando Stadio Sound

Clicca qui per ascoltare le partite

Clicca qui per tutti i risultati, le classifiche ed il programma del weekend

Eccellenza

Dopo il successo contro il Real Formigine, l’Agazzanese non si ripete e cade tra le mura amiche contro la Fidentina: finisce 1-2 con gol di Mastrototaro su rigore. Il Nibbiano&ValTidone, ad una delle ultime chiamate per rientrare nel gruppo di testa, non va oltre l’1-1 sul campo del Campagnola (per i piacentini a segno Locko).

Promozione

In Promozione l’Alsenese fa suo il derby e batte il Vigolo 2-1. Pareggia 1-1 il Gotico a Collecchio contro il Cervo, mentre il Carignano batte 4-3 la Pontenurese. Incredibile a Bobbio, dove la Viarolese raccoglie la prima vittoria stagionale ai danni dei neroverdi per 3-2. La Castellana infine perde 1-0 sul campo del Tonnotto San Secondo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

La Prima Categoria vede lo stop del Carpaneto contro il Fidenza: finisce 3-3. Non ne approfitta la Sarmatese, fermata 1-1 dal Rottofreno. La Pontolliese Gazzola liquida 3-0 la Borgonovese. In Seconda Categoria, nel Girone A il San Nicolò fa suo il big match contro il Gossolengo Pittolo per 1-0, mentre lo Junior Drago rimane in scia grazie al 3-0 sulla Libertas. Nel Girone B di seconda l’Arquatese pareggia 2-2 sul campo del San Leo, la Lugagnanese vince 2-0 sulla Sissa; male il Caorso: il Pro Villanova passa 3-2. In Terza Categoria infine la Travese batte 2-0 la Virtus Piacenza, la Folgore rimonta il San Polo 3-2 mentre finisce 0-0 tra Polisportiva BF e Gropparello.

Clicca qui per tutti i risultati, le classifiche ed il programma del weekend