Serie B – La Canottieri Ongina ospita Cavaion: se vince va ai play off

Scocca l’ora della verità per la Canottieri Ongina, che domani alle 20,30 a Monticelli sfiderà Cavaion nell’ultima giornata del girone C di serie B maschile. I gialloneri piacentini allenati da Gabriele Bruni, infatti, sono attualmente secondi e vogliono difendere la posizione per approdare ai play off. Per farlo, dovranno battere con qualsiasi risultato i veronesi, oppure perdere al tie break con Unitrento (terza a -1) che vinca ugualmente al quinto set (ma non 3-0 o 3-1). Dall’altra parte della rete, però, la squadra del presidente Fausto Colombi troverà un avversario determinato a conquistare la posta in palio per centrare la salvezza.

L’avversario

Il Volley Cavaion è allenato da Adriano Fin, che però dovrà scontare un turno di squalifica, e occupa il terz’ultimo posto a quota 22 punti, essendo ora come ora condannata alla serie C. Nulla, però, è ancora perduto.

Il turno

Unitrento-Miners, Grassobbio-Valtrompia, Lagaris-Cazzago, Ks Rent Trentino-Gabbiano Mantova, Arredopark Dual Caselle-Imecon Crema, Canottieri Ongina-Cavaion.

La classifica

Gabbiano Mantova 59, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 45, Valtrompia Volley 39, Arredopark Dual Caselle 37, Mgr Grassobbio 34, Ks Rent Trentino 27, Imecon Crema 24, Acv Miners 23, Cavaion 22, Radici Cazzago 19, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.