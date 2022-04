Guasto all’impianto a gas, esplosione in un’abitazione di Muradolo: casa crollata, proprietario illeso – FOTO

Fuga di gas, esplode un’abitazione a Muradolo. Momenti drammatici intorno alle 16, nella frazione alle porte di Pontenure. Il proprietario di casa ha iniziato ad avvertire odore di gas per le stanze e si è insospettito. E’ così uscito per andare a controllare l’impianto a gas a servizio della struttura: impianto costituito da una bombola interrata.

Pochi istanti dopo aver lasciato la casa è avvenuta l’esplosione. Una deflagrazione violentissima che ha sventrato l’edificio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per estinguere le fiamme divampate tra le macerie e per mettere in sicurezza la zona.

I sanitari del 118, invece, hanno prestato le cure del caso all’uomo: nonostante sia rimasto praticamente illeso, l’ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti di rito.