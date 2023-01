Serie B – Marco Venuto mette ordine in casa Bakery Piacenza: “Con Jesi dobbiamo trovare i giusti equilibri” – AUDIO

È una Bakery Piacenza differente quella che si è affacciata sul girone di ritorno con la convincente vittoria a Senigallia. I biancorossi, dopo un momento negativo che ha trovato il suo apice con l’infortunio al legamento crociato di Umberto Livelli, sembrano aver ritrovato la retta via con due vittorie consecutive. Il merito, oltre a coach Del Re e al gruppo di giocatori, va dato alla società, che nella situazione più complicata non ha perso la bussola e ha rinforzato le ambizioni con un mercato decisamente scoppiettante. Gli ingressi di Passoni e Venuto hanno notevolmente alzato il livello del roster, tanto che ora l’obiettivo non può essere una semplice salvezza, ma assestarsi alle spalle delle superpotenze Rieti, Faenza e Fabriano.

Per farlo, domenica servirà un’altra vittoria. Al PalaBakery, nell’ultimo weekend di gennaio, arriverà la General Contractor Jesi di coach Ghizzinardi. La formazione marchigiana (8-7) è appena due punti sotto ai biancorossi (9-6) e, nonostante due sconfitte dopo la pausa natalizia, ha vinto 4 delle ultime 6, compresa l’ultima in casa contro la Virtus Imola (81-75 con 22 pts di Merletto).

Sarà una sfida veramente antitetica, perché di fronte avremo la terza miglior difesa (Piacenza subisce appena 71.3 punti) e il settimo miglior attacco del campionato (Jesi segna 77.7 punti a partita). All’andata finì 71-70 per Jesi con i punti decisivi segnati da Roberto Marulli.

L’intervista a Marco Venuto, playmaker della Bakery Piacenza