Pantheon a Piacenza Expo il 27 e 28 gennaio la 40ª edizione

Inizia ancora una volta nel segno di Pantheon la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo. La storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo, giunta alla sua 40ª edizione, si svolgerà infatti al quartiere espositivo di Le Mose venerdì 27 e sabato 28 gennaio.

Pantheon a Piacenza Expo

L’edizione 2023 di Pantheon si preannuncia la più ricca di tutte quelle finora andate in scena; gli organizzatori hanno scelto di celebrare il 40° anniversario con un ricchissimo programma di eventi e di iniziative collaterali, che proseguiranno anche nella giornata di domenica 29 gennaio.

Nel Padiglione 2, storico scenario di Pantheon, saranno più di cento gli espositori che metteranno in mostra monete, banconote, francobolli, cartoline, pezzi di corrispondenza caratterizzata da antichi metodi postali, schede telefoniche, stampe, libri, manoscritti, dischi, immaginette religiose e altre introvabili rarità da collezione. Nello stesso padiglione, così come nelle passate edizioni, saranno presenti anche gli stand di Poste Italiane e del Circolo Filatelico e Numismatico di Piacenza, che proporranno uno speciale annullo dedicato a questa quarantesima edizione di Pantheon. Per celebrare questo importante anniversario della rassegna piacentina dedicata al collezionismo, alla numismatica e alla filatelia sarà inoltre presente, per la prima volta, anche uno stand delle Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di Malta che, per l’occasione, ha emesso uno speciale annullo postale realizzato da Giancarlo Federico. Altra novità di questa edizione lo stand Delcampe (Padiglione 2), il marketplace digitale dedicato al collezionismo più importante al mondo, con oltre un milione di utenti registrati.

Sabato 28 e domenica 29 gennaio, il Padiglione 3 e la Galleria di Piacenza Expo ospiteranno la terza edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage che, animata da sessanta espositori, proporrà una ricca esposizione di giocattoli e bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico. Alla Mostra-mercato del giocattolo vintage sarà presente quest’anno anche l’Associazione “Mattoncini del Ducato”, con un’esposizione a vario tema, statica e dinamica, realizzata con i celebri mattoncini danesi.

Per l’edizione del quarantesimo non poteva mancare un richiamo all’arte: la Galleria del quartiere fieristico sarà infatti animata, da venerdì a domenica, dalla mostra “Pinocchio e Buratino”, quadri e sculture di Ryta Tshimokhava e di Yaroslav Svabodni. Su questo tema, Piacenza Expo e le Edizioni Attini hanno realizzato una speciale cartolina celebrativa stampata in edizione limitata, in 500 copie numerate.

Confermato anche quest’anno, tra gli eventi collaterali della 40ª edizione di Pantheon, l’aspetto ludico-sportivo con la presenza di due manifestazioni ufficiali di calciotavolo: il 2° Trofeo Infonet e il Campionato Provinciale Piacentino organizzati da Subbuteo Club Stradivari e Piacenza Calcio Subbuteo.

“Un’edizione di Pantheon – sottolinea l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che abbiamo voluto organizzare, grazie alla collaborazione delle tante associazioni coinvolte, con un programma particolarmente ricco e in grado di coinvolgere un’ampia platea di appassionati. Il modo migliore per inaugurare una stagione fieristica che sarà caratterizzata da nuovi e inediti eventi espositivi”.

PANTHEON – 27-28 gennaio – Orari: venerdì 28 dalle 10.30 alle 17.30 – sabato 29 dalle 9.30 alle 17.30

MOSTRA DEL GIOCATTOLO VINTAGE – 28-29 gennaio – Orari: sabato 29: 9.30-17.30 – domenica 30: 9.30-15.30

Ingresso gratuito – www.pantheon.piacenzaexpo.it