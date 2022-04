Serie B – Una gara decisiva per i playoff: i Fiorenzuola Bees ospitano Monfalcone al PalaMagni

Quella che attende Fiorenzuola Bees è una vera e propria sfida cruciale nella 28° Giornata Campionato Serie B. Domenica 24 aprile 2022 alle ore 18.00 al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda arriva la Falconstar Pontoni Monfalcone. Una gara che per i Bees potrebbe voler dire Playoff matematicamente acquisiti in caso di vittoria.

La situazione

Fiorenzuola arriva al rush finale con 28 punti ottenuti ed al sesto posto in classifica a braccetto di Desio e Vicenza. A + 4 rispetto a Monfalcone che al momento occupa il 9° posto in classifica e sarebbe la prima squadra fuori dalla zona playoff. Monfalcone tuttavia ha una gara ancora da recuperare contro Padova, di conseguenza la vittoria al PalaMagni da parte della squadra del Presidente Palermo vorrebbe dire un potenziale sorpasso.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 torna a giocare al PalaMagni dopo la bella vittoria ottenuta ai danni di Bologna Basket 2016 nel weekend pasquale.

Il punto in casa Monfalcone

La Pontoni Monfalcone è una squadra in assoluta fiducia, con i riflettori puntati a sé dopo la roboante vittoria ottenuta a discapito della capolista Cividale.

Lo sgambetto rifilato ai friulani al PalaPaliaga ha avuto come protagonisti principali nella rosa di coach Praticò il duo Rezzano (17 punti e 9 rimbalzi per il centro quarantenne di 205 cm) e Mazic (16 punti e 8 rimbalzi per la guardia arrivata da Formia. durante il campionato e con esperienze con le casacche di Molfetta, Sant’Elpidio e Reggio Calabria).

Monfalcone non perde tra le mura amiche dallo scorso 10 febbraio. Mentre in trasferta l’ultimo foglio rosa è targato 20 febbraio a domicilio della WithU Bergamo Basket 2014.

Le caratteristiche

I Bees devono ritrovare il feeling con un PalaMagni che per tutta la stagione è rimasto a porte chiuse a causa di un’omologazione ad impianto nazionale non ancora arrivata. Sono state 3 le sconfitte consecutive nelle ultime sfide disputate tra le mura amiche per la squadra di coach Galetti, con la squadra valdardese che deve invertire la marcia nella gara più importante di domenica.

La Pontoni gioca un basket sui 71,8 punti a partita di media in stagione, con meno possessi medi rispetto ai Fiorenzuola Bees, uno dei migliori attacchi d’Italia con 79 punti di media a gara. A 120 minuti dal termine, la sfida è cruciale, con i Bees che sono consapevoli di dover affrontare nelle ultime sfide della stagione due delle regine del campionato, prima Mestre e poi JuVi Cremona.

A una vittoria da un risultato importantissimo. i Fiorenzuola Bees si focalizzano sul proprio sogno playoff.