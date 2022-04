Calcio dilettanti, il programma: l’Agazzanese cerca la salvezza diretta

Tutto il programma del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Fischio di inizio alle 15.30.

Eccellenza

In Eccellenza è l’ultima giornata di campionato. L’Agazzanese, dopo la grandiosa vittoria contro il Campagnola per 2-1 nel turno infrasettimanale, è a caccia della salvezza diretta sul campo del Rolo. I padroni di casa sono quinti in classifica, lontani dalla corsa scudetto. Il Nibbiano&Valtidone, invece, cercherà di concludere con una vittoria il campionato in casa contro la Fidentina.

In campo anche:

Bibbiano-Sanmichelese

Campagnola-Piccardo Traversetolo

Felino-Real Formigine

Modenese-Colorno

Salsomaggiore-Cittadella

A riposo l’Arcetana.

Promozione

Match da non sbagliare per la Castellana Fontana che affronta il temibile Carignano. La Bobbiese sfida nel derby il Gotico Garibaldina. Mentre, l’Alsenese vuole i tre punti nella gara contro la Futura Fornovo Medesano. Alla ricerca di punti pesanti, però in chiave salvezza, sono anche Pontenurese e Vigolo Marchese che affrontano rispettivamente Viarolese e Tonnotto.

In campo anche:

Langhiranese-Fiore Pallavicino

Noceto-Il Cervo.

Prima Categoria

Sfida ad alta quota tra la capolista Carpaneto Chero e la seconda della classe Sarmatese. La Spes Borgotrebbia gioca in casa contro la Sannazzarese. Infine, la Pontolliese Gazzola se la vede contro il Podenzano.

In campo anche:

Fidenza-Zibello

Rottofreno-Vigolzone

Ziano-Borgonovese

A riposo lo Sporting Fiorenzuola.

Seconda Categoria

Nel girone A, nell’anticipo del venerdì sera gioca il Gossolengo Pittolo in casa della Turris (fischio di inizio alle 20.45). La capolista Junior Drago è ospite del San Giuseppe. Il San Nicolò Calendasco incrocia il San Rocco.

In campo anche:

Bobbio Perino-Niviano

Gragnano-San Lazzaro

San Corrado-Audax Libertas

Rivergaro-San Filippo Neri

Nel girone B, invece, scontro al vertice tra Lugagnanese e Vicofertile. L’Arquatese è ospite del Montebello nell’anticipo del venerdì (si gioca alle 20.30). Il Corte è impegnato nel derby contro il Caorso.

In campo anche:

Fraore-Salicetese

Sissa-Scanderbeg

Mezzani-San Leo

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova.

Terza Categoria

Partita da vivere fino in fondo tra Pianellese (prima) e Lyons Quarto (seconda). Il Cadeo ha un match sulla carta facile contro il Farini Bettola. Infine, il Gropparello se la vede contro il Vernasca.

In campo anche:

Alseno-Gerbidosipa

Fulgor Fiorenzuola-Bivio Volante

San Giorgio-Primogenita

Travese-San Polo

Virtus Piacenza-Folgore.

