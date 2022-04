Tutto pronto per il Summer Camp 2022! Torna il centro estivo più grande della città

Anche nel 2022 torna un appuntamento immancabile dell’estate a Piacenza arrivato ormai alla sua ottava edizione ogni estate vede partecipare e divertirsi oltre 200 bambini dai 6 ai 12 anni per il Centro Estivo Multisport più grande della città: dal 06 giugno al 08 luglio, per quasi due mesi, a Piacenza ci sarà lo Sport Summer Camp!

Il Centro Estivo Multisport e Ricreativo è organizzato dalla società biancorossa della Bakery Basket e coinvolge bambine e bambini dalla prima elementare fino a ragazze e ragazzi della seconda media. Anche quest’anno i partecipanti saranno divisi in gruppi per età omogenee, e verranno seguiti da animatori qualificati, con specifiche competenze legate all’età degli iscritti.

Il Piacenza Summer Camp al Polisportivo di Piacenza si prepara ad accogliere, bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni per trascorrere l’estate in allegria tra sport, Piscina tutti i giorni momenti di animazione, giochi e playground. Un servizio a misura di famiglia, con personale qualificato e specializzato anche per l’assistenza di diversamente abili.

Il Piacenza Summer Sport anche questo anno propone un centro estivo all’interno di un ambiente davvero ottimale per l’attività dei ragazzi con il suo giardino, i suoi impianti sportivi, la piscina estiva con le sue aree verdi, i campi all’esterno e coperti per attività multisport – commenta uno degli organizzatori Simone Zamboni – un contesto ideale per realizzare attività ricreative e sportive a contatto con la natura. I bambini potranno cimentarsi nel calcio, nel volley, nel basket e tantissimi altri sport in sicurezza e nella natura.

Le parole d’ordine sono sempre le stesse. Sport, divertimento, amicizia e tanta energia.

Cerchiamo di unire Sport, Salute e Estate, attraverso un programma giornaliero organizzato e divertente, con istruttori ed allenatori qualificati e con esperienza nel far divertire i più piccoli in tutte le discipline sportive.

Continuare a giocare e divertirsi anche nel periodo estivo, insieme a tanti amici e in sicurezza: questo è il nostro primo obiettivo!

Per questa edizione, ad ogni partecipante verranno consegnati, incluso nel costo d’iscrizione, due t-shirts, pantaloncini del camp, borraccia e zainetto.

I bambini divisi in gruppi in base all’età e alle competenze motorie sperimenteranno a rotazione, durante la giornata, le diverse attività proposte, sotto la guida dei tecnici e istruttori specialisti nelle varie discipline. Piacenza Summer Sport propone una settimana ricca di attività ludico–sportive.

Dalle ore 07.30 un istruttore sarà già in struttura ad accogliere i ragazzi. L’attività sul campo è dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Ogni settimana di Camp finirà venerdì alle 17.00.

8.00: Accoglienza – Buongiorno a tutti!

9.00: Attività sportive e didattiche a tema

10.30: Merenda

11.00: PISCINA! Tutti in acqua!

12.45/13.00: Pranzo…tutti a tavola!

14.00/14.30: Attività ludico/didattiche, compiti

15.45: PISCINA! Tutti in acqua!

16.30: Merenda

17.00: Si torna a casa

Ogni giorno i bambini potranno praticare i loro sport preferiti, conoscere nuove discipline sportive e tante attività motorie. Inoltre laboratori, creatività e fantasia.

Trovi sul sito www.piacenzasummersport.it tutte le informazioni e il programma dettagliato della nuova stagione. Preparati a vivere un’estate indimenticabile!

Per informazioni piacenzasummersport@gmail.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 348-6187922 link per iscrizione: https://bit.ly/Iscrizione_Summer_Camp_2022