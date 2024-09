Sfondano la vetrina di un bar per compiere il furto, spaccata in via Sant’Antonino

Sfonda la vetrina di un bar per entrare e commettere un furto. I fatti sono accaduti questa notte in via Sant’Antonino. Intorno alle 3, ignoti hanno sfondato la vetrina del locale e si sono introdotti all’interno del locale. Parliamo di un locale attualmente non in attività, messo in vendita da qualche tempo.

L’effrazione non è passata inosservata e sul posto, in poco tempo, sono intervenuti i carabinieri. All’arrivo dei militari, però, i ladri erano già fuggiti. Ingenti i danni apportati alla struttura, ancora da quantificare invece il bottino.