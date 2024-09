Settimana Concertistica Internazionale 2024 71° edizione e 27°Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni” a Piacenza dal 15 settembre al 3 Novembre 2024.

Settimana Concertistica Internazionale 2024, il prossimo 15 settembre hanno inizio, come da tradizione, gli appuntamenti autunnali del Gruppo Ciampi. Straordinariamente, essendo stato il Gruppo fondato ufficialmente 70 anni fa, nel 1954, la Stagione si arricchirà di due appuntamenti il 15 e il 22 settembre legati alla Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”. La Settimana Organistica Internazionale, nella sua edizione del 71° anno (1953-2024), partirà come al solito il 25 settembre con importanti appuntamenti che ci accompagneranno per ogni fine settimana fino al giorno 3 novembre.

Settimana Concertistica Internazionale 2024, apertura con la Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”

“Saranno due appuntamenti, la Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni” arrivata alla 27° edizione – raccontaIl presidente del gruppo strumentale Ciampi e direttore artistico degli eventi Claudio Saltarelli – quest’anno l’evento sarà implementato rispetto al passato perchè ci stiamo avvicinando al centenario della nascita da Giuseppe Zanaboni che cadrà nel 2027, da questa edizione il cartellone sarà più ricco. In questa edizione ci saranno due eventi straordinari sotto l’etichetta di progetti speciali che sono dedicati a 3 anniversari”.

Audio intervista con Claudio Salatrelli a Radio Sound

Tre ricorrenze importanti, il 15 settembre

“Sono tre le ricorrenze che promuoveremo nel cartellone della manifestazione – spiega Claudio Saltarelli – il 15 settembre celebreremo Eleonora Duse nella Sala dei Teatini, con un dramma musicale che racconterà i 10 anni d’amore di Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio e non solo quelli con tutta una serie di coinvolgimenti di personaggi storici che hanno ruotato intorno a questa vicenda”.

Il 22 settembre

“Il 22 settembre nella sala Anguissola – anticia ancora Salatrelli – la serata sarà dedicata al centenario della morte di Giacomo Puccini con un evento straordinario, si tratta di una ccommedia che avreà come trama il racconto di uno degli amori nascosti di Puccini, in una commedia boccacesca del piacentino Girolamo Parabosco, un autore praticamente sconosciuto di cui ricorrono 500 anni “.

Settimana Concertistica Internazionale 2024, dal 25 settembre

“Dal 25 settembre al 3 novembre sarà la volta della Settimana Concertistica Internazionale giunta alla sua 71° edizione – anticipa Saltarelli – protagoniste delle vere icone del panorama concertistico internazionale, ne cito un paio su tutti: Wolfgang Capek grandissimo concertista austriaco e Juan De La Rubia spagnolo e titolare del grand organo della basilica della Sagrata Famiglia a Barcellona. Ricordiamo che anche in questa edizione ci sarà uno spazio dedicato ai giovani talenti”.

Organizzazione e supporters

Organizzazione: Gruppo Strumentale Ciampi

sostenitori: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia, Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano

sponsor: Steriltom s.r.l. di Squeri

con la collaborazione di: Teatro Municipale di Piacenza, Nuovo Giornale, Casa Pedrini-Cremona Organi Piacenza TCM Urbis

supporter: International Music Council of Unesco

con il patrocinio di: Comune di Piacenza

sotto l’alto patronato di: UNESCO, Commissione Nazionale Italiana, UE, Commissione Europea

con l’appoggio ed in collaborazione con: Basilica di S. Savino, Basilica di S. Antonino, Basilica di S. Anna

Informazioni

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del Gruppo Ciampi ma è anche distrubuito negli uffici apt e presso gli uffici degli sponsor degli eventi, Fondazione di Piacenza e Vigevano o presso la Banca di Piacenza.

Il Programma

Omaggio a Girolamo Parabosco e Giacomo Puccini Impicci e contro-impicci Commedia in IV Tempi di Claudio Saltarelli, da G. Parabosco.

Il Conflitto Commedia in due Tempi di Claudio Saltarelli Edizioni Bastogi, Roma Compagnia Teatrale Zelda Teatro,Paola del Giudice, pianoforte e fortepiano Chiara Cipelli, pianoforte e fortepiano

3° CONCERTO Mercoledì 25 settembre 2024 Piacenza, Basilica di S. Savino, ore 21 WOLFGANG CAPEK (Austria) 27^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”, Musiche di: J. S. Bach, G. A. Homilius, W. A. Mozart, R. Schumann, C. Saint-Saens, L. Vierne, H. Nebille, M. Dupré

4° CONCERTO – Finestra giovani Domenica 29 settembre 2024 Piacenza, Basilica di S. Savino, ore 16, JUAN DE LA RUBIA (Spagna), 27^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni” Musiche di: G. F. Haendel, J. S. Bach, P. Glass, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. De La Rubia

5° CONCERTO – Finestra giovani Domenica 6 ottobre 2024, Piacenza, Basilica di S. Savino, ore 16 HJIOO MOON (Norvegia) Musiche di: N. Bruhns, J. P. Sweelinck, M. Rossi, N. de Grigny, P. Bruna, D. Buxtehude, J. S. Bach, E. Grieg, Ch.-M. Widor

6° CONCERTO – Finestra giovani Domenica 13 ottobre 2024 Piacenza, Basilica di S. Anna, ore 16 MATIAS HERMAN SAGRERAS (Argentina), Musiche di: A. Gabrieli, D. Zipoli, J. P. Sweelinck, J. S. Bach, N. Moretti, G. Morandi

7° CONCERTO Domenica 20 ottobre 2024 Piacenza, Basilica di S. Antonino, ore 16, Tra antico e moderno MARCO LO MUSCIO (Italia) 27^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni” Musiche di: C. Cooman, T. Preston, H. Aston, Y. Kato, J. Bull, M. Lo Muscio, M. Newman, S. Hackett, G. Ligeti, J. H. Buttstett

8° CONCERTO – Finestra giovani Domenica 27 ottobre 2024, Piacenza, Basilica di S. Antonino, ore 16 ERIC CHAN, organo (Cina) CHRYSOBERYL CHAN, strumento (Cina) 27^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni” Musiche di: J. S. Bach, F. Mendelssohn, F. Liszt, Z. Ji Ping, Antica musica cinese

9° CONCERTO Domenica 3 novembre 2024 Piacenza, Basilica di S. Antonino, ore 16 PROGETTO MOZART, Anno II, Step 3 CLAUDIO BRIZI (Italia) Musiche di: W. A. Mozart