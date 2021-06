Con la moto si schianta contro un’auto e finisce in un canale, recuperata dai vigili del fuoco: ferita una 17enne

Con la moto si schianta contro un’auto, ferita una 17enne. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in Valtrebbia. Una ragazza di 17 anni stava viaggiando in sella alla propria moto lungo la Provinciale 40 che da Statto conduce a Travo. La vettura che la precedeva ha svoltato a sinistra e per motivi da chiarire la giovane non ha fatto in tempo né a frenare né schivarla. Dopo il violentissimo impatto, la ragazza è stata sbalzata a lato della carreggiata finendo in un canale profondo circa cinque metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la 17enne non senza fatica. A recupero terminato i pompieri hanno affidato la motociclista alle cure del 118. La ragazza si trova ricoverata all’ospedale di Piacenza con diverse lesioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.