Volley – Sir Perugia – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 15.30

Per l’ultima giornata del girone di andata arriva la sfida, sulla carta, più complessa, al PalaBarton di Perugia i Biancorossi saranno chiamati all’impresa per riuscire ad agguantare il terzo posto in classifica.

I calcoli ora sono importantissimi, non solo per un discorso legato al piazzamento in regular season, ma soprattutto per conoscere la sfida che i ragazzi di coach Anastasi dovranno affrontare in Coppa Italia, i primi quattro posti valgono, infatti, il quarto di finale tra le mura amiche del PalaBanca.

Il match è complicatissimo, Perugia è l’unica squadra ad essere ancora imbattuta, con soli otto set persi, che la portano al vertice solitario in Superlega.

Il roster umbro è stellare: da Milano arrivano Ishikawa e Loser che vanno a completare il sestetto capitanato dal campione del mondo azzurro Simone Giannelli.

Dopo aver ritrovato fiducia nell’ultimo turno di campionato con Grottazzolina l’obiettivo dei Biancorossi è chiaro, una vittoria a bottino pieno vorrebbe dire terzo posto in classifica, una vittoria in cinque set vorrebbe dire quarto posto e la possibilità di portare una gara decisiva a Piacenza.

