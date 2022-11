Soresi (FdI): “Ripristinare la circolazione e i parcheggi in Via Daveri e Via Legnano nonché le fermate dei bus in Piazza Duomo nelle giornate di mercato”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“E’ necessario ripristinare la normale circolazione e l’ordinario utilizzo dei posteggi in Via Daveri e Via Legnano nonché le fermate dei bus in Piazza Duomo nelle giornate di mercato (mercoledì e sabato)”. Questo il motivo di un’interrogazione depositata da Sara Soresi, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Nel marzo del 2021 – afferma Soresi – a causa di lavori ristrutturazione edilizia in Via Pace, slargo Vicolo del Tarocco, dieci banchi del mercato localizzati in Via Pace sono stati temporaneamente spostati in Piazza Duomo nelle giornate di mercoledì e sabato. Questo spostamento – temporaneo e straordinario – aveva valenza sino alla fine di luglio 2022 ed è stato poi prorogato dall’attuale amministrazione fino al termine dei lavori del cantiere sito in Via Pace”.

“Questa modifica ha inciso, anzitutto, sulla circolazione e sulla situazione parcheggi nelle Vie vicine, tra cui Via Legnano e Via Daveri, dove vige il divieto di sosta – dalle ore 6,00 alle ore 16,00 – nelle giornate di mercato, ossia mercoledì e sabato. Coloro che abitano o svolgono attività commerciale e/o lavorativa nelle predette vie o nelle immediate vicinanze, osserva la capo gruppo, faticano fortemente a reperire un posteggio, nonostante abbiano la possibilità – in qualità di residenti, domiciliati o titolari di attività commerciali – di parcheggiare nelle summenzionate strade o nelle immediate vicinanze. Per loro, nei giorni di mercato (o, a meno che non si voglia spostare l’auto prima delle 6,00 della mattina successiva, nelle sere di martedì e venerdì), l’unica possibilità è reperire un posteggio in Via Vescovado. Si tratta, tuttavia, di un’impresa ardua poiché, in questa Via, il numero di parcheggi è davvero ridotto. L’unica alternativa per gli abitanti di Via Daveri e Via Legnano, spesso, è quella di lasciare l’automobile nel parcheggio della stazione. Va da sé che – stante la distanza, non particolarmente eccessiva ma nemmeno trascurabile – non pare certo essere una soluzione agevole, soprattutto considerando la possibilità che si possa avere con sé la spesa, o imballaggi ingombranti/pesanti o che il residente/domiciliato potrebbe essere una persona anziana. Occorre altresì considerare che la zona della stazione, purtroppo, è spesso teatro di micro e macro delinquenza, pertanto posteggiare in zona, magari in tarda serata, può essere pericoloso o, comunque, fonte di preoccupazione”.

“Un’altra conseguenza dello spostamento temporaneo, in Piazza Duomo, dei banchi precedentemente siti in Via Pace – prosegue Soresi – è stata la deviazione, ogni mercoledì ed ogni sabato, da inizio servizio sino alle ore 16,00, delle linee 9, 11, 15, 18 e 19 dei bus cittadini che, infatti, non possono transitare né fermarsi in Piazza Duomo. La soppressione – seppur temporanea – della fermata dei bus in Piazza Duomo in occasione del mercato cittadino comporta un notevole disagio soprattutto per i più anziani che, presumibilmente, dovranno scendere in Piazza Cittadella o in Piazza Sant’Antonino e poi percorrere a piedi la strada che conduce in Piazza Duomo”.

Per queste motivazioni, Soresi ha depositato un’interrogazione per chiedere se i lavori di ristrutturazione edilizia in Via Pace, slargo Vicolo del Tarocco, siano giunti al termine e, in caso affermativo, per conoscere il motivo per il quale non si sia provveduto al riposizionamento dei banchi del mercato nella loro sede originaria (Via Pace) ed al conseguente ripristino della situazione quo ante in termini di circolazione e parcheggi nelle Vie limitrofe (Via Daveri e Via Legnano) nonché di fermate delle linee bus menzionate in premessa. Nel caso in cui, invece, i lavori non siano ancora giunti al termine, Soresi chiede anzitutto se sia stata fornita – dalla proprietà – una data di fine lavori e, secondariamente, se – in occasione del termine dei predetti lavori – sia intenzione dell’amministrazione provvedere al riposizionamento dei banchi del mercato nella loro sede originaria (Via Pace) ed al conseguente ripristino della situazione quo ante in termini di circolazione e parcheggi nelle vie limitrofe (Via Daveri e Via Legnano) nonché di fermate delle linee bus menzionate in premessa;