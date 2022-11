Schianto tra due tir e un’auto in A21, quattro feriti. Odissea per i viaggiatori in transito, bloccati per cinque ore – FOTO

Grave incidente questa mattina lungo l’autostrada A21, tra il casello di Caorso e Castelvetro in direzione di Brescia. Per motivi da chiarire, due tir si sono scontrati coinvolgendo nello schianto anche una vettura. Quattro le persone rimaste ferite, condotte al pronto soccorso di Cremona. Lungo e impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza i mezzi danneggiati, hanno aiutato le persone coinvolte a lasciare gli abitacoli accartocciati. Sul posto anche le ambulanze da Piacenza e Monticelli.

Pesanti i disagi al traffico, gli automobilisti in viaggio sono rimasti bloccati nel traffico per ben cinque ore. I tir incidentati hanno infatti invaso le corsie, compresa quella di emergenza, rendendo impossibile far defluire il traffico. Per lo stesso motivo, e per la concomitanza di un cantiere, la Protezione Civile non ha potuto portare supporto o conforto ai viaggiatori bloccati. In sostanza, chi si trovava in transito in quel momento, ha dovuto attendere le difficili e laboriose operazione di rimozione dei tir.