Sorpreso a spacciare, scatta il blitz della polizia: in casa oltre un etto di cocaina, arrestato

Nuovo intervento di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, che attraverso gli equipaggi della Squadra Mobile cerca di intervenire sulle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni nelle varie zone ove si ravvisino fenomeni illeciti.

Nei giorni scorsi, gli investigatori della squadra mobile hanno concentrato i controlli nel quartiere de La Verza, osservando alcuni movimenti sospetti nei pressi di un bar della zona.

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo un lungo servizio di osservazione, gli operatori in borghese hanno assistito ad una sospetta cessione di stupefacenti da parte di un soggetto, un cittadino albanese classe 1990, irregolare sul territorio. L’uomo aveva consegnato con un movimento fulmineo due dosi di cocaina dietro il corrispettivo di 150 euro ad un acquirente.

Quest’ultimo è stato sanzionato quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre la polizia ha bloccato lo spacciatore prima che potesse allontanarsi dalla zona.

Sottoposto a perquisizione, il cittadino albanese era trovato in possesso di altre dosi di cocaina pronte alla vendita, ma agli operanti riferiva un falso domicilio in altro Comune.

Nei giorni precedenti però gli investigatori, che avevano monitorato il cittadino albanese per via dei movimenti sospetti che compiva, avevano scoperto che lo stesso dormiva presso l’abitazione di un cittadino italiano pregiudicato, e si sospettava quindi che quella casa fosse la base di stoccaggio della droga.

Gli investigatori pertanto effettuavano una perquisizione dell’abitazione con esito positivo: sequestravano in tutto oltre 100 grammi di cocaina, parzialmente già divisa in dosi, alcuni grammi di hashish un bilancino di precisione e dei falsi documenti, tra cui una falsa carta di identità croata valida per l’espatrio.

Alla luce del numeroso materiale probatorio rinvenuto, gli investigatori procedevano quindi all’arresto del soggetto per spaccio di stupefacenti e per possesso di documenti falsi. Al termine delle pendenze con la giustizia, la sua posizione sarà valutata anche dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.