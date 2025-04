Volley, Serie B1 – Nel recupero la Pallavolo San Giorgio supera Campagnola in tre set

La Pallavolo San Giorgio capitalizza al meglio il turno interno battendo l’Osgb Campagnola, sesta in classifica, ed offrendo al pubblico presente una prestazione collettiva maiuscola con quattro giocatrici in doppia cifra e a muro con 13 monster block. Le reggiane, prive dell’indisposta Muzi, sostituito dalla giovane Magnani, in alcuni frangenti hanno messo in difficoltà le padrone di casa.

Il primo set è equilibrato. Zorzetto realizza il 5-5 e Rossi il 9-9, la Sangio trova il break, portandosi sul 14-11. L’Osgb recupera impatta sul 14-14, ma la squadra di casa ritrova lo strappo con Marinucci che realizza il 18-15. Le reggiane restano in scia ma il finale è della Pallavolo San Giorgio che chiude i conti con un muro di Zorzetto 25-18.

Nel secondo parziale l’Osgba parte meglio, 2-7, coach Capra ferma il gioco e poco per volta la San Giorgio recupera punti sino al pareggio, 11-11. Maghenzani riporta in vantaggio le ospiti, 11-12, ma è poco più di un sussulto, la squadra di cosa troba un filotto di sette ad u no che cambia completamente le sorti del set, 18-13. Un muro di They su Coveccia fa scorrere i titolo di coda, 21-14, e Marinucci sugella il punto del 25-20.

Con due ste dio vantaggio la Pallavolo San Giorgio è padrona del campo nel terzo parziale, concluso con un eloquente 25-14.

Una vittoria che permette alla squadra di coach Matteo Capra di restare in nona posizione e scavalcare Montesport e V.P. Volley in classifica, portando a due le lunghezze d vantaggio sulle formazioni toscane e tre su Sassuolo.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Abbiamo vinto una partita molto importante a due giornate dalla fine adesso dipende solo da noi ma la strada è ancora lunga non siamo ancora salvi anche perché le altre squadre coinvolte nella zona retrocessione lotteranno fino alla fine. Tra 4 giorni giochiamo a Ripalta Cremasca con una squadra molto in forma che sta attraversando un ottimo momento di forma viene da tre vittorie consecutive, speriamo che le nostre ragazze ci sorprendano ancora una volta il clima e il morale è buono e vedo che in settimana c’è ancora voglia di allenarsi e stare insieme e a fine stagione non è sempre scontato che sia così”.

Nella penultima giornata la Pallavolo San Giorgio, dopo le trasferte di Ostiano, Crema e Garlasco, tornerà in Lombardia dove affronterà il Cr Transport Ripalta Cremasca. L’incontro si giocherà sabato 3 maggio alle ore 18 a Ripalta Cremasca.

Pall. San Giorgio-Osgb Campagnola 3-0

(25-18, 25-20, 25-14)

Pallavolo San Giorgio: They 13, Sangiorgi 1, Marinucci 12, Gilioli, Camurri 13, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto 14, Cossali 8, Zoppi 1, Masciullo 2, L. Galelli (L). All. Capra.

Osgb Campagnola: Pinarello 3, Mantovani, Muzi, Ndiaye 1, Coveccia 12, Maghenzani 7, L. Bonato (L), Magnani 5, Frignani 3, Pratissoli, Rossi 4, Caramaschi, Bici, (L), M. Bonato (L). All. Longagnani.