Perché Sanremo è Sanremo? Il piacentino Cristiano Mancin lo spiega in un libro: “Il Festival ci rappresenta” – AUDIO

Perché Sanremo è Sanremo? Il piacentino Cristiano Mancin lo spiega in un libro: “Il Festival ci rappresenta”. L’idea di scrivere un libro è nata dopo aver partecipato nella città ligure, come spettatore, alla kermesse del 2020. Al rientro gli fu chiesto di preparare una serata di racconto sull’evento e sulla sua storia, poi gli appunti anni dopo sono diventati un libro.

Nel testo si prende in esame l’evoluzione del Festival negli anni in termini di canzoni, tematiche, regolamento, ecc. Poi si parla anche di plagi e di 45 giri. Cristiano Mancin presenterà il suo libro sabato 15 febbraio alle ore 17 alla libreria Romagnosi.

Speciale Sanremo 2025

Sintonizzati su Radio Sound alle ore 8, 12, 13:30, 16 e 20 per non perderti nemmeno un attimo del Festival di Sanremo 2025. E la domenica 16 febbraio, dalle 8 alle 13, un programma speciale dedicato interamente alla serata finale.

In collaborazione con

Leggi anche:

Perché Sanremo è Sanremo? Il libro

Il Festival di Sanremo – spiega Mancin – ci rappresenta, nel bene e nel male. Infatti, che lo si voglia o no, anche chi si sente meno rappresentato dalla musica in gara deve in qualche modo rassegnarsi, perché la manifestazione, nel corso degli anni, ha attraversato tutte le mode e seguito tutti i cambiamenti della società. Proprio per questo il Festival è riuscito a durare nel tempo, perché ci rappresenta.

Nel libro ci sono aneddoti su 45 giri della tua collezione

Sì, assolutamente. Uno tra l’altro è di un gruppo in cui faceva parte il piacentino Marco Rancati. Sto parlando del gruppo Eva 2000 che partecipò al Sanremo 1975. Poi parlo di un disco di un gruppo che partecipò nel 1973, i Jet che avevano al loro interno i futuri Matia Bazar Piero Cassano, Carlo Marrale e Aldo Stellita.

Poi parli di presunti plagi, quale il più clamoroso?

E’ quello veramente accertato di Patty Pravo che a Sanremo portò Pigramente Signora, in pratica una copia di To the Morning di Dan Fogelberg.