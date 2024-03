“Insieme è meglio: lo sport per tutti”, a Volontariato in Onda il progetto per promuovere lo sport inclusivo – AUDIO

“Insieme è meglio: lo sport per tutti”, presentato a Volontariato in Onda il progetto per promuovere lo sport inclusivo. Raffaella Fontanesi direttore della sede di piacenza di CSV Emilia è stata ospite del programma realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

E’ un progetto di rete – spiega Raffaella Fontanesi – per promuovere lo sport inclusivo nel territorio piacentino. Ha ottenuto un finanziamento attraverso l’avviso “2023 Sport di Tutti – Inclusione”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. E’ una proposta che è stata elaborata da una rete territoriale di associazioni sportive ed enti del terzo settore che hanno deciso di mettere insieme le proprie esperienze e competenze per rendere l’attività sportiva una parte fondamentale della crescita dei giovani con minore opportunità. Lo sport diventa quindi uno strumento di inclusione e confronto, capace di trasmettere valori, modelli di vita e pratiche di comportamento trasferibili nella quotidianità.

Non solo attività fisica ma un veicolo importante di aggregazione

Esatto, questo è proprio il tema centrale del progetto. Perché permette un miglioramento della socializzazione dei giovani con minore opportunità. Anche per la disabilità è un bel banco di prova lo sport, ma non soltanto per le capacità fisiche e di coordinamento, ma per tutto il tema di socializzazione facilitato dallo sport.

Il progetto è già iniziato

Si a gennaio, ma dura due anni, quindi fino al 2025. Attualmente sono coinvolti circa 90 giovani, ma c’è ancora margine per poter aderire a questo progetto.

Come si fa per aderire?

Il riferimento principale è la società sportiva capofila Rugby Lyons. Si può mandare una mail a segreteria@rugbylyons.it oppure chiamare il nostro centro di servizi al 0523 306120. A questo numero possiamo dare tutte le informazioni per poter aderire e participare all’iniziativa.

Le società sportive coinvolte e degli altri partner del progetto

L’ASD RUGBY LYONS, capofila

SPES BORGOTREBBIA SSD A R.L.

CENTRO ARTI MARZIALI SAKURA.

CIRCOLO SAN MARTINO.

SPORT & GAMES SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

Enti a supporto del progetto

CSV EMILIA – PIACENZA.

AS.SO.FA. ODV.

PIACENZA IN BLU APS.

FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO.

Avis Provinciale di Piacenza OdV.

KAIROS SERVIZI EDUCATIVI SOC COOP SOC.