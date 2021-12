La Gas Sales Piacenza torna a respirare: tutti i giocatori sono negativi al covid-19

La Società Gas Sales Piacenza comunica che i giocatori in quarantena sono risultati negativi al test molecolare anti covid-19 e possono tornare ad allenarsi. Tutti asintomatici, hanno potuto continuare ad allenarsi presso il proprio domicilio.

“Dopo l’emergenza covid che ha decimato la squadra, siamo finalmente usciti dal tunnel. I ragazzi sono risultati negativi al test molecolare anti covid-19. Gli atleti, tutti asintomatici, hanno potuto comunque allenarsi a casa e grazie agli strumenti tecnologici, sono sempre rimasti in contatto con la squadra, gli allenatori e il preparatore atletico. Oggi hanno ricominciato gli allenamenti in palestra e non vedono l’ora di tornare a giocare”.