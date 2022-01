Coppa Italia – Derby emiliano ai quarti di finale: Gas Sales Piacenza contro Modena

Negli incroci del primo turno di Coppa Italia tra quarta e quinta testa di serie si incontrano Leo Shoes PerkinElmer Modena e la Gas Sales Piacenza, che solo pochi giorni fa sono andate al tie break. Al PalaPanini la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si incontrerà per la nona volta. La tradizione è favorevole ai gialli con 6 vittorie a 2, ma Piacenza, che vanta in bacheca la vittoria della Coppa di A2, cerca continuità dopo il blitz in tre set con Vibo Valentia.

A presentare il match Maxwell Holt, centrale Gas Sales Piacenza

“E’ una settimana un po’ strana perché stiamo recuperando le partite arretrate a causa del COVID. Mercoledì abbiamo giocato con Vibo, ora mettiamo la testa su Modena, che è una squadra che abbiamo già incontrato pochi giorni fa e che conosciamo abbastanza bene. Sono forti in quello che fanno, hanno atleti importanti e giocano una pallavolo ad alto livello. Noi dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto dal terzo set in poi”.

Precedenti

8 (6 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 2 successi Gas Sales)

In Coppa Italia: nessuno.

Ex: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Modena dal 2016/17 al 2019/20.

A caccia di record

In Regular Season: Maxwell Philip Holt – 16 punti ai 100 (Gas Sales)

In carriera: Yoandy Leal – 9 punti ai 1500 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Maxwell Philip Holt – 16 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)