Superlega – La Gas Sales Piacenza torna in campo dopo quasi un mese, Cester: “Cisterna è un avversario difficile”

Sesta giornata di ritorno per Gas Sales Piacenza che mercoledì 9 febbraio alle 20.30 incontra nel Lazio la Top Volley Cisterna dopo diverse settimane di stop. I biancorossi non scendono in campo dallo scorso 19 gennaio. I pontini, undicesimi in classifica, devono rialzare la testa dopo una grande battaglia sportiva persa 3-1 all’Arena di Monza. La Gas Sales Bluenergy Volley, al settimo posto in classifica con alcune gare da recuperare, mira a portare a casa punti preziosi, a conferma di una stagione di alto livello con tanto di pass per la Finale Four di Del Monte® Coppa Italia.

Presenta il match Enrico Cester

Dopo questo lungo stop a causa del Covid dobbiamo trovare la forma fisica. Tanti di noi sono rimasti fermi per due settimane e abbiamo bisogno di ritrovare l’amalgama giusta. Cisterna è un avversario tosto e difficile, come tutte le squadre di SuperLega. Il nostro campionato italiano è il più bello al mondo e il più difficile e ogni squadra non va sottovalutata. Noi entreremo carichi perché abbiamo tanta voglia di giocare. Vogliamo fare più punti possibili per salire in classifica”.

Precedenti

6 (2 successi Top Volley Cisterna, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Ex

Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21, Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12, Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/19.

Il rinnovo di Recine

La Società You Energy Volley Piacenza comunica di aver rinnovato il contratto con Francesco Recine. Lo schiacciatore azzurro indosserà i colori biancorossi per le prossime stagioni fino al 2025.

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza

“Siamo molto contenti che Francesco abbia rinnovato il contratto con noi. Avevamo già investito sui giovani, prima con Leonardo Scanferla e adesso proseguiamo su questa strada. Il nostro desiderio è quello di valorizzare i talenti italiani. Abbiamo colto da subito il potenziale di Checco a Ravenna e ci siamo interessati a lui. E’ stata una scelta condivisa che abbiamo preso all’interno dello staff. Siamo davvero molto contenti”.

Francesco Recine