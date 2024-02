Tagliaferri (Fdi): “Serve chiarezza sulla gestione degli alloggi sfitti Acer”

Fare chiarezza sulla gestione degli alloggi sfitti Acer in provincia di Piacenza.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “alla fine del 2022, nel comune di Piacenza, dei 300 alloggi ERP sfitti, risultano non ancora assegnati: 73 alloggi per motivazioni afferenti a problematiche burocratiche o lentezze della macchina amministrativa, 36 sono in attesa di finanziamento e 159 saranno disponibili dopo i lavori di manutenzione. Il mancato utilizzo degli alloggi gestiti da ERP, può avere varie cause, da manutenzioni in corso a occupazioni abusive, passando dall’assenza di graduatorie valide che i Comuni devono emanare per assegnare gli alloggi disponibili”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta “quanti dei 3033 alloggi presenti nella provincia di Piacenza necessitano di lavori di ristrutturazione od opere di ammodernamento. Quanti di questi immobili sono già soggetti a lavori di manutenzione. Quanti saranno pronti entro l’anno e per quanti invece non sono previsti attualmente i lavori e se ci sono alloggi non assegnati per mancanza di graduatorie nei Comuni della provincia di Piacenza”.

Tagliaferri chiede anche di sapere quali siano i motivi burocratici e di interpretazione delle norme che rallentano le procedure di assegnazione degli alloggi e se la Regione “non ritenga opportuno farsi promotrice di un confronto con ERP, Enti Locali e organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e delle parti sociali per trovare soluzioni condivise a eventuali problemi burocratici e per condividere”.