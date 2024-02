Con l’auto si schianta contro un bus in tangenziale, muore un ragazzo di 22 anni

Tragico incidente nella tarda serata di ieri, 22enne muore in uno scontro frontale con un autobus. I fatti sono accaduti lungo la Tangenziale Sud di Piacenza. Il giovane si trovava alla guida di una station wagon con cui stava viaggiando in direzione del casello di Piacenza Sud.

A un certo punto pare abbia perso il controllo della vettura schiantandosi frontalmente contro un bus che viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno tentato di estrarre il 22enne dall’abitacolo accartocciato.

Purtroppo però il giovane è deceduto sul colpo in seguito all’urto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia stradale che hanno chiuso il tratto interessato al traffico per consentire le operazioni e i rilievi del caso.

Ancora da accertare con precisione le cause del tragico sinistro. Sembra però, come detto, che il 22enne abbia perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva. Illeso il conducente del bus anche se in stato di shock.