Prima iniziativa pubblica del Tavolo Immigrazione del Pd di Piacenza il 7 febbraio

La testimonianza diretta del salvataggio in mare dei naufraghi e il racconto di una famiglia africana che ha viaggiato dieci anni per raggiungere l’Italia. Ma non solo, anche il punto giuridico sui diritti e le proposte del Pd nazionale sull’immigrazione, sono questi i contenuti al centro della prima iniziativa pubblica del Tavolo Immigrazione del Pd di Piacenza che si svolgerà mercoledì 7 febbraio ore 20.30 presso la Camera del Lavoro della Cgil in Via XXIV Maggio 18 a Piacenza.

Sarà una serata importante, alla presenza di Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale politiche migratorie Pd e Gianfranco Schiavone giurista ed esperto di diritto delle migrazioni, per iniziare un percorso di confronto, proposta e coinvolgimento sul tema dell’immigrazione, per provare a costruire una politica della solidarietà concreta e alternativa al modello attuale, tanto inefficace quanto disumano, quello della paura e dell’odio proposto dalla destra. Nella serata testimonianze dirette dei salvataggi in mare con un videocollegamento a Viviana Di Bartolo a bordo della nave umanitaria Humanity 1 nel mezzo del Mediterraneo e le storie personali del viaggio attraverso l’Africa vissuta da alcuni migranti.